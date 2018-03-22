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«Всю ее одежду я сожгла»: экс-участница «Дома-2» о романе бывшего бойфренда с Еленой Кориковой
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«Всю ее одежду я сожгла»: экс-участница «Дома-2» о романе бывшего бойфренда с Еленой Кориковой 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска неожиданно призналась в новом откровенном интервью, что ее любимый мужчина, 50-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга по имени Сергей, несколько лет назад встречался со звездой «Бедной Насти» Еленой Кориковой.
«Когда Елена была в Петербурге, все время ночевала у него. Он объяснил, что иногда Лена останавливается у него в гостях. Есте­ственно, всю ее одежду я тут же сожгла. Он для нее был как кошелек с деньгами. Сергей даже помогал Елене достра­ивать дом», — заявила Ряска.
При этом, как уверена девушка, отношения Сергея и Елены до сих пор продолжаются, хотя бизнесмен настаивал, что просто дружит с актрисой: «Недавно я увидела в ее Instagram фото, сделанное на террасе его загородного дома (снимок выше, — прим. ред.). Я была просто в шоке! Лена одета в мою куртку, кото­рую я оставила у Сергея. После этого я написала ей, и она ответила, что они просто дру­зья. Она лжет — между ними есть нечто большее».
Фото: Instagram
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