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Кара Делевинь и Пэрис Джексон спровоцировали слухи о своем романе
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Кара Делевинь и Пэрис Джексон спровоцировали слухи о своем романе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Слухи о романе 19-летней дочери Майкла Джексона и 25-летней модели Кары Делевинь появились еще в прошлом году. В ноябре девушек заметили отдыхающими в лондонском клубе Dalston. Повеселившись, они попытались избежать встречи с папарацци, покинув заведение по пожарной лестнице. Такое поведение девушек, которые ранее не были подругами, насторожило СМИ. Несколько месяцев спустя Пэрис и Кара вновь отдохнули в одном из увеселительных заведений британской столицы, а после вместе отправились в гостиницу, где остановилась Пэрис, и остались там до утра. Затем Кара приняла участие в показе новой коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Пэрис в это время сидела в зрительном зале и поддерживала ее.
На днях девушки в очередной раз подогрели слухи о своем романе, когда Пэрис опубликовала в Snapchat совместные с Карой фотографии. На снимках видно, что девушки, обнявшись, лежат на кровати и смотрят фильм «Кэрол». Картина, главные роли в которой исполнили Кейт Бланшетт и Руни Мара, рассказывает о любви двух женщин.
фото: Snapchat
фото: Snapchat
Как утверждает осведомленный источник, Кара и Пэрис познакомились в мае прошлого года в на MTV Movie and TV Awards. «Между ними пробежала искра», — заявил инсайдер и добавил, что девушек сблизила любовь к творчеству Майкла Джексона: Кара является преданной поклонницей покойного поп-короля.
Кара Делевинь долгое время встречалась с певицей Эмми Кларк, но в 2016 году они расстались. У Пэрис были романы с футболистом Честером Кастелло, барабанщиком Майклом Сноди и манекенщиком Тайлером Грином. Разочаровавшись в мужчинах девушка, по всей видимости, решила переключиться на представительниц своего пола.
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