Кара Делевинь и Пэрис Джексон спровоцировали слухи о своем романе

Слухи о романе 19-летней дочери Майкла Джексона и 25-летней модели Кары Делевинь появились еще в прошлом году. В ноябре девушек заметили отдыхающими в лондонском клубе Dalston. Повеселившись, они попытались избежать встречи с папарацци, покинув заведение по пожарной лестнице. Такое поведение девушек, которые ранее не были подругами, насторожило СМИ. Несколько месяцев спустя Пэрис и Кара вновь отдохнули в одном из увеселительных заведений британской столицы, а после вместе отправились в гостиницу, где остановилась Пэрис, и остались там до утра. Затем Кара приняла участие в показе новой коллекции Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Пэрис в это время сидела в зрительном зале и поддерживала ее.

На днях девушки в очередной раз подогрели слухи о своем романе, когда Пэрис опубликовала в Snapchat совместные с Карой фотографии. На снимках видно, что девушки, обнявшись, лежат на кровати и смотрят фильм «Кэрол». Картина, главные роли в которой исполнили Кейт Бланшетт и Руни Мара, рассказывает о любви двух женщин.

фото: Snapchat

фото: Snapchat

Как утверждает осведомленный источник, Кара и Пэрис познакомились в мае прошлого года в на MTV Movie and TV Awards. «Между ними пробежала искра», — заявил инсайдер и добавил, что девушек сблизила любовь к творчеству Майкла Джексона: Кара является преданной поклонницей покойного поп-короля.

Кара Делевинь долгое время встречалась с певицей Эмми Кларк, но в 2016 году они расстались. У Пэрис были романы с футболистом Честером Кастелло, барабанщиком Майклом Сноди и манекенщиком Тайлером Грином. Разочаровавшись в мужчинах девушка, по всей видимости, решила переключиться на представительниц своего пола.