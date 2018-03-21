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Резвящиеся в постели Кара Делевинь и Пэрис Джексон подогрели слухи о своем романе
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Резвящиеся в постели Кара Делевинь и Пэрис Джексон подогрели слухи о своем романе 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Пэрис Джексон на днях, судя по ее Instagram, пригласила к себе в гости Кару Делевинь. Дочь покойного короля поп-музыки запечатлела подругу скачущей по своей кровати и подписала снимок: «Искусство». После девушка поделилась в stories видео, на котором вместе с подругой лежит в постели, хихикает и просит покормить себя клубникой. Надо отметить, что в этот момент подруги смотрели фильм «Кэрол» — лесбийскую драму с Кейт Бланшетт и Руни Марой в главных ролях.
Стоит ли говорить, что такое времяпрепровождение подогрело и без того циркулировавшие в СМИ и блогах слухи о романе двух звезд, обожающих проводить время вместе?
Кстати, актуальных романов сейчас ни у одной из красоток нет. Пэрис Джексон рассталась с бойфрендом-музыкантом Майклом Снодди еще год назад и с тех пор не была замечена в серьезных отношений. Самый значительный из романов Кары Делевинь — с певицей St. Vincent (Энни Кларк) — завершился почти два года назад.
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Фото:Instagram
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