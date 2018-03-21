Муж обвинил резко постаревшую жену в измене и подал на развод на Ямале

В Новом Уренгое супруг 23‐летней Екатерины Неженцевой подал на развод из‐за того, что жена сильно постарела. Женщина страдает редким генетическим заболеванием — синдромом преждевременного старения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Кроме того, муж Денис Паршиков заподозрил Екатерину в измене. Исследование ДНК показало, что отцом их старшего сына на самом деле является другой мужчина. После того, как Денис узнал результаты теста, он назвал супругу волком в овечьей шкуре и заявил, что подает на развод. Однако по показаниям детектора лжи, муж постаревшей девушки не любит и младшего сына, который унаследовал болезнь мамы.

Ученые из Португалии нашли новый способ борьбы со старением. Они активировали гены, которые отвечают за появление новых клеток.