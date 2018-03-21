Актер Михаил Богдасаров рассказал, почему на пять лет ушел от жены и детей

57-летний актер Михаил Богдасаров стал героем телепередачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым — и среди прочего рассказал о том, почему на 5 лет ушел из семьи. По словам звезды, он встретил другую женщину, которая позволила ему вновь почувствовать себя молодым.

Как это часто бывает у мужчин, мне стало скучно. Это был повод, чтобы начать общаться с Викторией,

признается Михаил.

Новые чувства подтолкнули актера к внешним переменам: он похудел на 16 килограммов, сменил прическу. «Я почувствовал себя моложе и эффектнее, сумел потешить свое эго. Я ей благодарен на самом деле за это», — вспоминает Богдасаров. Он ушел от детей и супруги — и прожил пять лет с новой избранницей.

При этом все это время он поддерживал жену и двоих сыновей материально, а также не прекращал общения с ними. «Я все отдал, всячески помогал. Я считаю, что из семьи невозможно уйти навсегда», — признается актер.

После того, как Михаил Богдасаров расстался с Викторией, он решил вновь вернуться в семью. «Я привык жить в семье, одному мне было тяжело, я стал все чаще бывать в своей семье и проводить время с детьми и Раисой», — откровенно поведал мужчина.

Фото: legion-media.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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