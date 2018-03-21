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«Мне стало скучно»: Михаил Богдасаров рассказал, почему ушел от жены к любовнице
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«Мне стало скучно»: Михаил Богдасаров рассказал, почему ушел от жены к любовнице 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Михаил Богдасаров сыграл более 200 ролей в кино — его называют «мастером эпизодов», ведь артист всегда играл вторые роли. Впрочем, это не помешало ему стать популярным и любимым актером у зрителей.
Первой супругой Михаила стала Раиса, которая подарила ему двоих сыновей. Долгое время Михаил считался примерным семьянином. Сам Богдасаров вспоминает, что знакомство с будущей супругой было довольно случайным. «Я помню, как мы провели вечер у меня дома, я играл на гитаре и пел весь вечер, меня не покидало ощущение какой-то легкости от общения с ней. Мы стали встречаться чаще, потом она поссорилась с родителями и начала жить у меня и постепенно заняла всю мою бурную молодость», — вспоминает Михаил.
В жизни Михаила и Раисы была и черная полоса — неожиданно для всех Богдасаров увлекся другой женщиной — Викторией, которая работала в «Ленкоме». Он случайно познакомился с ней в Интернете и решил начать общение, а через какое-то время понял, что с официальной супругой его ничего, кроме детей, не связывает.
"Как это часто бывает у мужчин, мне стало скучно. Это был повод, чтобы начать общаться с Викторией", — признается Михаил. Артист вспоминает, что из-за новой любви Михаил сильно изменился и внешне — он похудел на 16 килограммов и изменил прическу. С Викторией он прожил пять лет.
Когда Богдасаров уходил из семьи, Раиса делала все для того, чтобы вернуть мужа и не хотела давать развод. Она сразу почувствовала, что супруг ей изменяет и увидела изменения в его поведении. «Я почувствовал себя моложе и эффектнее, сумел потешить свое эго. Я ей благодарен на самом деле за это», — говорит о Виктории актер. Богдасаров прямо сказал законной супруге, что полюбил другу женщину и больше не мог это скрывать. «Я все отдал, всячески помогал. Я считаю, что из семьи невозможно уйти навсегда», — говорит артист.
Через пять лет Михаил и Виктория расстались, а артист решил вернуться в семью. «Я привык жить в семье, одному мне было тяжело, я стал все чаще бывать в своей семье и проводить время с детьми и Раисой», — делится артист. Спустя некоторое время бывшая жена все же приняла обратно Михаила в семью.
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