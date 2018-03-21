Знаменитый экстрасенс рассказал, как найти любовь 

Известный российский дизайнер Даша Гаузер регулярно делится с подписчиками секретами успеха. В этот раз она написала длинный пост, посвященный поиску инвесторов и вопросу, нужны ли они вообще.
Описывая, как привлечь инвестора, она приводит совет своего хорошего друга — победителя шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина. Как-то он рассказал ей, как привлечь любимого (по мнению Гаузер, это одни и те же механизмы). «Рецепт» от Литвина выглядел следующим образом:
«Представь, что ты цветок и тебе просто нужно цвести и благоухать, пчела сама прилетит и опылит, а если ты будешь бегать по полю в ее поисках, боюсь, что пчела не распознает в тебе цветка».