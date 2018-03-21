Какое влияние свингинг оказывает на отношения

В супружеских парах, у которых «любовь переросла в уважение и привычку», а секс — в рутину, страсть нуждается в обновлении, а то самое желание — в привлечении чего-то нового. В прогрессивной Европе с отношением к свингу давно определились. В Германии более 80% супружеских пар считают его нормальным олицетворением интима. Считается, что это некий продукт эволюции супружеских уз. Сначала паре было просто хорошо вдвоем, неважно, как и где. Позже начали пробовать позы из камасутры, новые места, затем — игрушки из ближайшего sex-shop. Но либидо никак не реагировало. И тут друзья порекомендовали посетить клуб…

Минусы этого «разврата»

Но, что же на самом деле происходит с семейной парой после одного или нескольких свинг-опытов? Одно из популярных мнений гласит: страсть после незабываемого опыта действительно может вернуться. Но спустя время понадобится новая подпитка. Один из пары вновь будет готов к измене. Или, как это будет корректнее сказать, к «сексуальному контакту с новым партнером». Второму из пары это тоже как бы нужно, исходя их принципа свингерства. Кстати, если говорить о том насколько принадлежность социального статуса влияет на принадлежность к свингерам, то, по мнению ученого М. Робертса, «свингинг это популярный способ проведения досуга для пар среднего класса». А Ю. Прокопенко, сексолог, кандидат медицинских наук, полагает, что «свингинг — это самое громкое SOS! Это означает, что муж и жена настолько надоели друг другу, что готовы официально бросить партнера в объятия другого/другой, лишь бы получить хоть какую-то радость в сексе».

Положительное влияние свингинга на брак

А вот если смотреть шире на понятие сексуальной удовлетворенности, то встает закономерный вопрос: почему следует придерживаться придуманных кем-то правил, если оба из пары готовы попробовать что-то новое? Тем более, свингерство — это действительно не измена. Это реальный способ получить колоссальный опыт, разнообразить свой интим, понять себя, свой уровень сексуальности и свои желания. Помимо прочего, как утверждает итальянский сексолог и психиатр Вилли Пазини, свингерство может стать незаменимым способом раскрепоститься и в корне изменить свою натуру, превратившись из серой мышки в уверенную в себе личность.

Отсюда вытекает и следующий положительный момент «обмена»: это отличная возможность не только освежить свой брак, но и спасти его. Не находя какого-либо качества в своей законной половинке, партнеры окунаются в мир других людей. И действительно не изменяя, получают возможность начать ценить своего супруга (супругу) с новыми силами и по-новому. К тому же результаты углубленных изучений вопроса оказались довольно занятными. Например, социологи профессоры Curtis Bergstrand и Jennifer Blevins Williams из Bellarmine University, (Луисвилл, штат Кентукки, США), утверждают, что из 100% опрошенных до свинг-опыта были несчастны в браке и стали счастливее после оного аж 90,4% пар.

Компромисс между желаниями и стереотипами

Американская психолог, сексолог, профессор П. Шварц, преподающая в Вашингтонском университете привела результаты исследований, согласно которым, мужчинам, состоящим в постоянных отношениях, свингер-пати нужны по двум основным причинам: природная полигамия, и животный инстинкт самца, порождающий желание стать лучшим. Вот, что рассказал о влиянии свингинга на отношения пар, один из постоянных участников закрытого клуба: «Вся суть свингинга в том, чтобы постоянно подогревать взаимный интерес мужа и жены. Ты просто обязан стать лучше, чем любой другой мужчина. Это такой естественный отбор, который человек проходит постоянно». Мужчина признался, что свингинг повлиял даже на его внешний облик. Он начал больше следить за собой. А его любимая женщина из «заезженной прачки» превратилась в «настоящую Леди»…

Интересную мысль высказал по поводу свинга и эксперт Л. Тетерников: он считает свинг достойным способом поиска новой формы семейного союза в попытке снять противоречие между полигамной сущностью человека и требованием моногамности в браке.

Каждая пара вольна решать сама

Рассмотрев основные преимущества и недостатки обмена партнерами, можно сказать, что подобная игра в «Бонни и Клайда» может продолжаться долгие годы, но при условии, что она интересна обоим! Например, как считает академик РАО Игорь Кон, «Смысл свингинга в том, чтобы не разрушая порядочно приевшийся супружеский союз, подключить новых партнеров и тем самым добиться существенного разнообразия. Иногда эта цель достигается. Кроме того, многих людей попросту возбуждает наличие зрительской аудитории. Но наряду с этим, такой секс имеет свои риски. В нем меньше интима. Порой он служит ширмой гомосексуальных наклонностей, а затем и связей. В итоге один из участников может стать попросту лишним. Как всякий эксперимент, свингинг привносит новизну, но результаты его непредсказуемы».

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