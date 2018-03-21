Психологи связали сексуальное удовлетворение в браке с уборкой

Равное разделение домашних обязанностей в браке способствует сексуальному удовлетворению супругов, установили психологи из США. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Forces.

Исследователи проанализировали отношения более чем 1100 супругов. Их средний возраст составил 55 лет, продолжительность брака — 27 лет. Ученые обратили внимание на количество времени, затрачиваемое супругами на выполнение работы по дому, и то, насколько справедливо было распределено это время. Оказалось, что при честном распределении обязанностей оба партнера испытывали большее удовлетворение в постели. Этому способствовало как моральное удовлетворение от того, что обязанности распределены справедливо, так и количество свободного времени, которое супруги могли провести вместе.

Сейчас полный рабочий день работают 57% женщин, при этом женщины выполняют в два раза больше работы по дому, чем мужчины, поясняют авторы работы. Исследователи отмечают важность справедливого разделения домашних обязанностей для полноценного и счастливого брака.