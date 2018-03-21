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Девушка воплотила в жизнь мечту больного деда увидеть ее у алтаря
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Девушка воплотила в жизнь мечту больного деда увидеть ее у алтаря 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Не так давно 25-летняя жительница Чэнду, Фу Ксювей поделилась роскошной подборкой своих свадебных фото. Очень быстро фото разлетелись по сети и стали вирусными. Однако стоит отметить важный эмоциональный подтекст этих снимков — жениха на фото нет. Да и свадьба на самом деле не настоящая, а единственные люди на фото — Фу и ее 87-летний дедушка.
Хотя в ближайшее время Ксювей и не намерена связать себя с кем-то узами брака, она надела свадебное платье лишь для дедушки. В прошлом году мужчине поставили серьезный диагноз, а врачи предупредили семью о том, что дедушка может уйти из жизни в любой момент. Фу знала, насколько важно для дедушки было повести ее к алтарю и увидеть в свадебном плате. Поэтому она организовала фотосессию, заплатив около 500 долларов. Всю задумку девушка держала в секрете, лишь сообщив дедуле, что хочет провести фотосессию с ним.
Ксювей воспитывали бабушка с дедушкой начиная с 10 лет. Неудивительно, что между ними возникла такая особая связь. Фу всегда настаивала на том, чтобы заботиться о своих близких взамен того, что они сделали для нее. ​Однажды девушка даже сделала татуировку с портретом своего деда. По словам Фу, она хочет, чтобы ее друзья и дети знали, как выглядел этот потрясающий человек.
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