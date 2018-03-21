8 признаков того, что ваши отношения закончились (и это точно)

У вас начались проблемы с общением

Недоговорки, недопонимание и всякие прочие «недо». Да и вообще, у вас все чаще появляется ощущение, что все темы для разговора давно исчерпаны, поэтому вечера вы обычно проводите в тягостном молчании.

Вы не занимаетесь сексом

Да, есть пары, которые считают, что секс не главное в отношениях. Нормально не заниматься сексом каждый день, нормально не делать этого каждый раз так, как показывают в порно. Но если двое полностью исключают секс из своей жизни — это тревожный признак, который говорит о сбое в отношениях.

Вам скучно

Никогда не спите с человеком, который не может вас рассмешить. И уж тем более не тратьте время на того, кому вы совершенно неинтересны. Если общение с партнером перестало доставлять вам удовольствие, то, возможно, пора разбегаться.

Вы постоянно ругаетесь

Психологи считают частые ссоры в паре признаком того, что нормальные отношения закончились. И начались болезненные. А вам такие зачем?

Вы боитесь будущего

И никогда ничего совместно не планируете. Возможно, вы оба просто не представляете будущее в компании друг друга.

Вы больше не чувствуете привязанности

Можете вспомнить, когда в последний раз скучали по своему партнеру? Или хотели его обнять, просто так, безо всякой причины? Если файлов с такими воспоминаниями на вашем «жестком диске» не обнаружено, то, скорее всего, чувствам пришел конец. Выходите из зоны комфорта и двигайтесь дальше.

Вы мечтаете о другой жизни

И все чаще представляете себя свободной. Или фантазируете об отношениях с кем-нибудь другим. По сути дело, на эмоциональном уровне вы уже расстались со своим партнером. Так что, можно смело нести кольцо в Мордор.

Вы изменяете

Или вам изменяют. Даже если вы полигамны и принимаете свободные отношения, это плохой признак для здоровых отношений.