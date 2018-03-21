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8 признаков того, что ваши отношения закончились (и это точно)
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8 признаков того, что ваши отношения закончились (и это точно) 

SNCmedia.ru 5 часов назад
У вас начались проблемы с общением
Недоговорки, недопонимание и всякие прочие «недо». Да и вообще, у вас все чаще появляется ощущение, что все темы для разговора давно исчерпаны, поэтому вечера вы обычно проводите в тягостном молчании.
Вы не занимаетесь сексом
Да, есть пары, которые считают, что секс не главное в отношениях. Нормально не заниматься сексом каждый день, нормально не делать этого каждый раз так, как показывают в порно. Но если двое полностью исключают секс из своей жизни — это тревожный признак, который говорит о сбое в отношениях.
Вам скучно
Никогда не спите с человеком, который не может вас рассмешить. И уж тем более не тратьте время на того, кому вы совершенно неинтересны. Если общение с партнером перестало доставлять вам удовольствие, то, возможно, пора разбегаться.
Вы постоянно ругаетесь
Психологи считают частые ссоры в паре признаком того, что нормальные отношения закончились. И начались болезненные. А вам такие зачем?
Вы боитесь будущего
И никогда ничего совместно не планируете. Возможно, вы оба просто не представляете будущее в компании друг друга.
Вы больше не чувствуете привязанности
Можете вспомнить, когда в последний раз скучали по своему партнеру? Или хотели его обнять, просто так, безо всякой причины? Если файлов с такими воспоминаниями на вашем «жестком диске» не обнаружено, то, скорее всего, чувствам пришел конец. Выходите из зоны комфорта и двигайтесь дальше.
Вы мечтаете о другой жизни
И все чаще представляете себя свободной. Или фантазируете об отношениях с кем-нибудь другим. По сути дело, на эмоциональном уровне вы уже расстались со своим партнером. Так что, можно смело нести кольцо в Мордор.
Вы изменяете
Или вам изменяют. Даже если вы полигамны и принимаете свободные отношения, это плохой признак для здоровых отношений.
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