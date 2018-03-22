12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем 

Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже семейный психолог.
Близкие пары уверены, что звездному браку пришел конец. «На людях они улыбаются и выглядят счастливыми, но, когда остаются наедине — все рушится», — цитирует инсайдера знакомого с ситуацией издание In Touch Weekly.
Кит давно настаивал на помощи семейного психолога, после недолгих успоров звезды посетили несколько сеансов, но терапия стала в настоящим адом для пары и только усугубила ситуацию. Не помогла восстановить отношения и совместная поездка за город — супруги только поссорились. Из-за постоянных скандалов гостиница стала для Кита вторым домом.
Друзья пары оказались между двух огней. Урбан жалуется на постоянный контроль и ревность со стороны Кидман. Она подозревает его в связи с молоденькой певицей. Николь, в свою очередь, раздражена наркозависимостью супруга. Уже через четыре месяца после свадьбы музыкант вспомнил о своих вредных пристрастиях, из-за чего ему пришлось проходить курс лечения в реабилитационном центре.
Николь и Кит познакомились в 2005 году. Чуть больше чем через год пара поженилась. Два года спустя на свет появилась их первая дочь Сандэй, а еще через два суррогатная мать родила им вторую девочку Фэйт. Также у актрисы есть двое детей — дочь Изабелла и сын Коннор, усыновленных во время брака с Томом Крузом.