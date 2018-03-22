12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже семейный психолог.

Близкие пары уверены, что звездному браку пришел конец. «На людях они улыбаются и выглядят счастливыми, но, когда остаются наедине — все рушится», — цитирует инсайдера знакомого с ситуацией издание In Touch Weekly.

Кит давно настаивал на помощи семейного психолога, после недолгих успоров звезды посетили несколько сеансов, но терапия стала в настоящим адом для пары и только усугубила ситуацию. Не помогла восстановить отношения и совместная поездка за город — супруги только поссорились. Из-за постоянных скандалов гостиница стала для Кита вторым домом.

Друзья пары оказались между двух огней. Урбан жалуется на постоянный контроль и ревность со стороны Кидман. Она подозревает его в связи с молоденькой певицей. Николь, в свою очередь, раздражена наркозависимостью супруга. Уже через четыре месяца после свадьбы музыкант вспомнил о своих вредных пристрастиях, из-за чего ему пришлось проходить курс лечения в реабилитационном центре.