Николь Кидман и Кит Урбан находятся на грани развода?

Кит и Николь женаты уже 12 лет, но до сих пор во время своих выходов на красные дорожки они не скрывают своих чувств. Пара целуется, обнимается и выглядит по-настоящему счастливой. Но, по словам источников, все это лишь игра на публику. Инсайдер сообщил порталу In Touch Weekly, что в последнее время Кит очень сильно устал от опеки Николь. Актрису не устраивает любовь супруга к тусовкам, она начинает его ревновать. Все это выливается в скандалы. В итоге Урбан чувствует себя маленьким мальчиком, которого постоянно контролируют и воспитывают.

По слухам, супруги уже не в силах справиться с претензиями друг друга и подумывают о разводе.

Впрочем, волноваться пока рано. В СМИ и до этого была информация о проблемах в семье Кита и Николь. Но тогда Урбан опроверг все домыслы. Подождем, может, и в этот раз кто-то из пары прольет свет на ситуацию.

Напомним, Николь и Кит воспитывают двух дочерей.

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Фото:Global Look Press