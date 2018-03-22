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СМИ назвали имя разлучницы Николь Кидман и Кита Урбана
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СМИ назвали имя разлучницы Николь Кидман и Кита Урбана 

Passion.ru 19 часов назад
Фото: Passion.ru
Голливудские сплетники уверяют: прожившие в браке 12 лет Николь Кидман и Кит Урбан на грани развода. Не помог даже семейный психолог: звезды не смогли сохранить семью ради детей — девятилетней Сандэй и семилетней Фэйт.
О скором расставании одной из самых крепких пар сообщил таблоид In Touch Weekly со ссылкой на слова инсайдера. «На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине — все рушится», — цитирует российский Cosmopolitan.
Сегодня в иностранных СМИ появились новые подробности: американский Woman’s Day утверждает, что последней каплей стало свидение Кита Урбана с Эмбер Херд.
Фото: globallookpress
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