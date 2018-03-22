Ещё
Как Селена Гомес отреагировала на новую подружку Джастина Бибера?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Селена Гомес отреагировала на новую подружку Джастина Бибера? 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Пару недель назад Джастин (24) и Селена (25) взяли паузу в отношениях. Бибер времени зря терять не стал и, похоже, нашел себе утешение — модель, с которой был замечен уже несколько раз.
все слайды
Говорят, Гомес это очень не понравилось и она прервала свой отдых в Сиднее, чтобы вылететь к возлюбленному в Лос-Анджелес. «Селена возвращается из Австралии домой, увидев Джастина с другой. Сейчас она садится в самолет после небольшого ретрита. Селена разочарована после того, как появились фотографии Джастина с моделью. Сейчас между Джастином и Селеной ничего не происходит. Все еще есть много вещей, которые им нужно выяснить, этим она и собирается заняться», — заявил источник из окружения певицы. Надеемся, у них это получится.
все слайды
Напомним, последние несколько вечеров (точнее ночей) Бибер проводил в компании модели Баскин Чемпион (22). Их пару раз замечали в клубах с общими друзьями, откуда они уезжали вместе.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-selena-gomes-otreagirovala-na-novuyu-podruzhku-dzhastina-bibera/
Peopletalk: последние новости
Упс. Бывшая девушка 50 Cent рассказала о его сексуальных подвигах. И все очень плохо Селена Гомес гуляет по Лос-Анджелесу с Библией в руках. И она чуть не столкнулась с Бибером! Венсан Кассель и Тина Кунаки обручены?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел114
Почему опасно спать больше 8 часов8
На измене: отговорки неверных мужчин1
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Эти продукты оказались опасными для здоровья11
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение