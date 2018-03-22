Как Селена Гомес отреагировала на новую подружку Джастина Бибера?

Пару недель назад Джастин (24) и Селена (25) взяли паузу в отношениях. Бибер времени зря терять не стал и, похоже, нашел себе утешение — модель, с которой был замечен уже несколько раз.

все слайды

Говорят, Гомес это очень не понравилось и она прервала свой отдых в Сиднее, чтобы вылететь к возлюбленному в Лос-Анджелес. «Селена возвращается из Австралии домой, увидев Джастина с другой. Сейчас она садится в самолет после небольшого ретрита. Селена разочарована после того, как появились фотографии Джастина с моделью. Сейчас между Джастином и Селеной ничего не происходит. Все еще есть много вещей, которые им нужно выяснить, этим она и собирается заняться», — заявил источник из окружения певицы. Надеемся, у них это получится.

все слайды

Напомним, последние несколько вечеров (точнее ночей) Бибер проводил в компании модели Баскин Чемпион (22). Их пару раз замечали в клубах с общими друзьями, откуда они уезжали вместе.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-selena-gomes-otreagirovala-na-novuyu-podruzhku-dzhastina-bibera/