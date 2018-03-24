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Мы не верим, но… Новая пассия Бибера провела с ним ночь
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Мы не верим, но… Новая пассия Бибера провела с ним ночь 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Не прошло и месяца с тех пор, как Джастин Бибер (24) и Селена Гомес (25) объявили о том, что решили взять паузу в отношениях, а певец уже пустился во все тяжкие.
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Уже несколько дней ему приписывают роман с моделью Баскин Чемпион, а сегодня девушку сфотографировали, когда она выходила из дома Бибера в Беверли-Хиллс!
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Более того, Баскин — сестра Эбби Чемпион (21), девушки Патрика Шварценеггера (24), лучшего друга Бибера.
А еще говорят, что Селена настолько недовольная новыми «отношениями» бывшего, что первым же рейсом прилетела из Сиднея, где отдыхала с друзьями, в Америку. На разборки. Посмотрим…
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-ne-verim-no-novaya-passiya-bibera-provela-s-nim-noch/
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