Новый выход: Селена Гомес улетает из Сиднея!

Выяснилось, что пока Селена Гомес (25) отдыхает в Сиднее, Джастин Бибер (24) слишком много времени проводит с моделью Баскин Чемпион (22).

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И, несмотря на то, что пара взяла перерыв в отношениях, эта новость очень не понравилась Селене. Говорят, что она даже решила прервать свой отпуск в Сиднее и вернуться в Лос-Анджелес.

Сегодня ее и правда видели в аэропорту: певица была по-прежнему жизнерадостна, улыбалась и шутила с подругой. Не похоже, что она переживает из-за Джастина!

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