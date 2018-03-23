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Новый выход: Селена Гомес улетает из Сиднея!
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Новый выход: Селена Гомес улетает из Сиднея! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Выяснилось, что пока Селена Гомес (25) отдыхает в Сиднее, Джастин Бибер (24) слишком много времени проводит с моделью Баскин Чемпион (22).
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И, несмотря на то, что пара взяла перерыв в отношениях, эта новость очень не понравилась Селене. Говорят, что она даже решила прервать свой отпуск в Сиднее и вернуться в Лос-Анджелес.
Сегодня ее и правда видели в аэропорту: певица была по-прежнему жизнерадостна, улыбалась и шутила с подругой. Не похоже, что она переживает из-за Джастина!
Смотри фото здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-selena-gomes-uletaet-iz-sidneya/
Peopletalk: последние новости
Лиам Пейн прокомментировал слухи о разрыве с Шерил Коул. Они не расстались Селена Гомес гуляет по Лос-Анджелесу с Библией в руках. И она чуть не столкнулась с Бибером! Венсан Кассель и Тина Кунаки обручены?
 Ещё 2 источника 
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