Ну как же так, Джастин? Бибер снова тусуется с девушкой, и это не Селена!

Пару недель назад Джастин Бибер (23) и Селена Гомес (25) приняли решение взять паузу в отношениях. Это, конечно, расстроило фанатов и в очередной раз доказало, что отношения у пару ну очень сложные.

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И пока Селена отдыхает со своими друзьями в Сиднее, Джастин отрывается по полной. Недавно его заметили с загадочной блондинкой в ночном клубе Лос-Анджелеса. Очевидцы заявляли, что вели себя они совсем не как друзья. Девушку, однако, уже удалось рассекретить. Ею оказалась модель Баскин Чемпион (22).

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Мы сначала понадеялись, что этой тусовкой все и закончится. Но не тут-то было. Бибера снова заметили с блондинкой по дороге в клуб Roxy на концерт Крейга Дэвида (36). Говорят, уехали певец и модель оттуда вместе.

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К слову, Баскин очень похожа на бывшую девушку Джастина Софию Ричи (19), из-за которой он, кстати, однажды поругался со своими фанатами и Селеной.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nu-kak-zhe-tak-dzhastin-biber-snova-tusuetsya-s-devushkoj-i-eto-ne-selena/