11 звездных пар, которые скрывали ото всех штамп в паспорте до последнего 

Мало кто из голливудских звезд хочет делиться подробностями своей личной жизни. Многих даже вполне можно назвать богами троллинга, но все же есть те, кто переплюнул своих коллег по цеху и поженился тайно. Причем настолько, что подробности церемонии неизвестны до сих пор.
Эта свадебная церемония поставила на уши все СМИ. До сих пор неизвестны детали свадьбы актрисы и режиссера. Единственное, чем нам приходится довольствоваться — фотография со свадьбы и известие о том, что церемония состоялась в родном городе актрисы Дэлби в Австралии.
Мила категорически не хотела выходить замуж. В 2014-ом году у пары появилась дочь Уайатт, и именно тогда Кунис поняла, что Кутчер — идеальный кандидат на роль отца и мужа. Девять месяцев спустя пара сыграла свадьбу — на закрытом ранчо в Калифорнии. Кроме невесты, в белое была облачена их дочка, которую, по словам очевидцев, Кутчер не выпускал из рук всю церемонию.
Mediapro
Свадьба жгучих сеньориты и мачо состоялась на Багамах, в доме одного из друзей пары. Церемония прошла скромно: поздравили пару ближайшие друзья и родственники. Все было мило и скромно, даже свадебное платье невесте досталось бесплатно: его сшил для Пенелопы её друг, британский модельер Джон Гальяно.
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Информацию об их свадьбе удалось получить только от гостей немногочисленных церемонии. Главным инсайдером СМИ стал радиоведущий Говард Стерн: «Торжество было секретным, но я оказался в числе тех, кто был в курсе, что это не просто вечеринка, ведь молодожены попросили меня произнести речь. В роли священника выступил Джимми Киммел. Мне казалось, что у него это не получится, но в итоге вышло недурно. Свой первый танец молодожены танцевали под песню Sia. У всех гостей отобрали телефоны, поэтому фотографировать мог только Терри Ричардсон».
Cosmopolitan
Актеры перенесли свою влюбленность с экранов в реальную жизнь — впервые Бледел и Картайзер встретились на съемочной площадке сериала «Безумцы», где сыграли сначала влюбленных, а затем — семейную пару. Влюбленные провели секретную торжественную церемонию в Калифорнии в июне 2014-го, на которую пригласили только самых близких друзей и родственников.
Cosmopolitan
Папарацци неделю выслеживали пару после того, как кто-то из друзей пары сообщил, что пара поженилась. Никаких заявлений или фотографий — надеяться оставалось только на официальное подтверждение от молодоженов. Пару дней спустя Мистер и Броди сдались и объявили о прошедшей церемонии бракосочетания. Свадьба состоялась на берегу океана в Северной Калифорнии, а затем молодожены отправились в медовый месяц в Мексику на курорт Punta Mita.
Cosmopolitan
Вот уж действительно уединенная свадьба была у Сайфред и Садоски — пара, прихватив священника, отправилась за город, где и обручилась. Садоски, рассказывая о церемонии в интервью, сказал: «Это было прекрасно. Все было именно так, как нам хотелось — только мы и никого больше».
Cosmopolitan
В одном из своих интервью Вайс призналась: «Замужество никогда не было для меня чем-то важным. Но после съемок в фильме „Дом грёз“ я поняла, что хочу этого». Через год она расписалась со своим партнерам по съемкам, Дэниэлом Крэйгом, прямо в их уютной нью-йоркской квартире. Кроме новобрачных, присутствовало еще четверо, двое из которых — сын Вайс и дочь Крэйга.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Cosmopolitan
Не успели фанатки Рейнольдса прийти в себя после его развода со Скарлетт Йоханссон, как актер заявил, что они с Лайвли поженились. Торжество состоялось 9 сентября 2012 года в городе Чарльстон на территории поместья Boone Hall Plantation, в котором было снято подавляющее большинство сцен из фильма «Дневник памяти». «Мы хотели, чтобы церемония прошла в спокойной и уютной атмосфере. И все наши гости (35 человек) чувствовали себя комфортно», — рассказала в интервью Блейк.
Cosmopolitan
Если бы в штате Нью-Йорк были разрешены однополые браки, Харрис и Бартка поженились бы еще несколько лет назад. НПХ даже писал в своем twitter-аккаунте: «Мы с Дэвисом обручились более пяти лет назад! Мы носили кольца целую вечность». 8 сентября 2014 году они поженились в замке в Италии. Среди гостей были замечены Памела Фрайман (режиссер большинства эпизодов «Как я встретил вашу маму») и сам сэр Элтон Джон.
Cosmopolitan
Конечно, сейчас Бранджелина — уже история, но все же без них список был бы не полным. Только спустя 9 лет совместной жизни, в 2014 году, пара узаконила свои отношения. Питт и Джоли вместе с детьми отправились в собственный замок во Франции Château Miraval, где тихо поженились буквально в кругу семьи. Все, что известно о свадьбе — что невеста была одета в скромное платье от Versace и что их свадебные клятвы были «короткими, но наполнены глубоким смыслом».