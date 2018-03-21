Челлендж «30 дней секса» обернулся для колумнистки Cosmo провалом, но это хорошо

Журналистка Пейсли Гилмор (Paisley Gilmour), которая пишет в журнале Cosmopolitan о сексе и отношениях, приняла участие в челлендже «30 Day Sex Challenge» (30 дней секса). Оказалось, что это нелегко. Ежедневному сексу может помешать масса факторов: от простуды до командировки. Но в итоге выяснилось, что провалить челлендж не так уж и плохо.

Источник: Cosmopolitan

30 Day Sex Challenge появился на Reddit пять месяцев назад. Челлендж оказался не так прост, как может показаться. Нужно не просто ежедневно в течение месяца заниматься сексом, но и делать это по определенному «сценарию». Задача не из легких. Но Пейсли Гилмор приняла вызов, недаром же она пишет о сексе и отношениях, хотя и заранее была настроена на провал, а вот ее бойфренд Джо воспринял идею с радостью (неудивительно). О своем опыте Пейсли подробно рассказала в своей колонке.

Смысл этого вызова заключается в том, чтобы участники покинули зону комфорта и попробовали что-то новенькое.

«Не хочу врать, я не чувствовала, что мне надо выходить из зоны комфорта, но я надеялась, что ежедневный секс сделает нас чуть менее ленивыми, ну или, как минимум, будет потом над чем посмеяться».

Первый день челленджа прошел для пары гладко. По правилам, нужно было просто заняться сексом в любое время дня, но не перед сном, с этим Пейсли и Джо справились. А вот во второй день начались проблемы. Нужно было попробовать новую позу в сексе. Когда Пейсли пришла домой, она сходила в душ, потом прилегла на диван, да так и уснула в 10 часов вечера. Правда, на следующий день пара реабилитировалась и занялась сексом два раза, как того требовали правила челленджа.

На четвертый день нужно было почитать книгу эротического содержания перед сексом, но пара заменила это разговором на тему интима. Пятый день тоже прошел гладко — нужно было заняться сексом в душе.

Шестой день обернулся провалом. Нужно было сделать массаж партнеру перед актом.

«У какого нормального человека есть время для проклятого массажа и секса перед работой? Кроме того, я не могла это сделать вечером, потому что из Швейцарии приехал мой друг. В итоге я пошла с ним выпить, вернулась домой поздно, пьяная и уставшая. Провал».

На следующий день тоже ничего хорошего не вышло. Джо уехал в Амстердам в командировку на целую неделю.

«Давайте назовем все следующие шесть дней фейлом».

На 14-й день вернулся Джо, и Пейсли решила продолжить челлендж. На этот день был «запланирован» секс в новом месте в доме. Но, как на зло, у Пейсли начались месячные. Секс был перенесен в ванную, а задание условно засчитано.

День 15 — мастурбация перед партнером. Это задание Джо выполнял в одиночку. 16 день — снова неудача: Джо вернулся домой в половине двенадцатого ночи, а Пейсли к этому времени уже уснула с книгой в руке. В следующие дни все шло гладко: пара выполняла задания успешно и не было никаких проблем, пока не настал 23-й день, когда нужно было просто заняться обычным сексом.

«Весь день была в отвратительном настроении и ненавидела всех. Уснула на диване. Провал».

25-й и 26-й день обернулись сплошной неудачей. В день, когда у пары должен был быть медленный секс, Пейсли была в Бристоле, а когда вернулась, Джо заболел, и пара просто провела вечер за просмотром фильма.

С заданием 27-го дня пара справилась: нужно было трогать друг друга под столом во время ужина, чтобы никто не увидел. Правда, Пейсли и Джо были больны и ужинали на своей кухне, поэтому получилось не так волнительно, как если бы они это делали в ресторане.

28-й, 29-й и 30-й день — снова провал. Из-за болезни, паре даже думать о сексе не хотелось.

«Когда я вернулась домой, то сказала Джо: «Это последний день нашего челленджа, и ты должен заниматься со мной сексом всю ночь». Он был все еще болен, чихал, кашлял и жалобно смотрел на меня и в его взгляде читалось: «пожалуйста, только не это». Это был наш последний шанс исправиться, но мы потерпели неудачу».

И вот к какому выводу пришла Пейсли после 30 дней челленджа:

«Может мне и стыдно, что я выполнила только 14 из 30 заданий, но, честно говоря, я считаю, что этот челлендж — полная фигня. Я не понимаю, как это может обернуться чем-то кроме провала, если у вас нет тридцати свободных дней, когда у вас не будет месячных, плохого настроения, отпуска, встреч с друзьями или работы. Я поняла, что не пройти этот челлендж нормально, потому что в идеале он нацелен на то, чтобы вкладываться в интимную жизнь и делать то, что нравится вам обоим, будь то раз в неделю или каждый день».