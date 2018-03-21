Ещё
Брак Николь Кидман висит на волоске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брак Николь Кидман висит на волоске 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Николь Кидман (Nicole Kidman) и Кит Урбан (Keith Urban) не появлялись на публике с января. Теперь же ходят слухи, что звездная пара находится на грани развода и даже обратилась за помощью к психологу.
Как сообщает издание In Touch, пара совершила последнюю отчаянную попытку спасти 11-летние отношения в сверхсекретном «лагере по тренировке женатых». Николь и Кит участвовали в «брачном квесте» — трехдневном частном курсе семейной психотерапии в маленьком американском городке в Вермонте.
Пара пытается прорваться сквозь имеющиеся проблемы, проработать их на тренинге. Тем не менее друзья пары заявляют, что у актрисы и кантри-певца накопилось слишком много трудностей и что лагерь превратился в настоящий «терапевтический ад».
«Долгое время они просто заклеивали пластырями раны в своем браке, — говорит источник, близкий к звездам. — На публике они улыбались, но в частной жизни все продолжало распадаться». Источник также говорит, что для знакомых пары их расставание не будет неожиданностью, поскольку их брак уже долгое время висел на волоске.
Клео.Ру: последние новости
Лобода: «Я ухожу в небольшой отпуск» (спойлер: отпуск декретный) Скарлетт Йоханссон снова помолвлена Тарасовы начинают подготовку к пополнению
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел73
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение