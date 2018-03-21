Как понять, что вы не готовы к замужеству

Сколько бы ни говорили о том, что штамп в паспорте — только формальность, начать вместе жить гораздо проще, чем пожениться. Готовность к браку определяет не возраст партнеров или количество лет, проведенных вместе.

Перед принятием важного решения нужно отвлечься от фантазий о шикарном платье, красивом торжестве и проанализировать свое поведение в отношениях. Вот признаки, которые помогут понять, что вы не готовы выйти замуж. 1. Хотите больше автономии

Быть одиноким — это делать то, что вы хотите и когда захотите. Но эти дни заканчиваются, когда вы выходите замуж. Одна из проблем брака — неумение отказаться от эгоистических путей и научиться следовать сценариям, в которых вы не можете получить то, что хотите. Если вы не готовы уступать, вы не готовы к браку. Мы все нуждаемся в личном пространстве, однако в семье нужно уметь искать баланс между своими интересами и отношениями. Оставаться верной своим желаниям, но уметь идти на компромиссы — та еще эквилибристика. Если ваша жизнь похожа на войну за независимость, и сдавать позиции вы не готовы, может, пока и не стоит усмирять себя брачными узами.

— отмечает психиатр и эксперт по взаимоотношениям Айо Гатинг.

2. Не разговариваете о деньгах

Если вы не разговаривали со своим партнером о деньгах, вы не готовы жениться. Причина в том, что деньги — одна из тех табуированных тематик в нашем обществе, которую мы обычно не обсуждаем. Но то, как мы относимся к деньгам и к их трате, отражает наши ценности. И партнеры, которые это не обсуждали, не готовы перейти в следующую сферу обязательств. То, как вы относитесь к материальным ценностям, может многое сказать о ваших отношениях. Если вы не готовы рассказывать партнеру о своих финансах, значит вам еще не хватает доверия.

— подчеркивает клинический психолог Бен Михаэлис.

Вы не обязаны заставлять себя выкладывать парню пароли от банковских карт, если чувствуете, что не готовы. Остановитесь и подумайте, почему вы не спешите откровенничать в финансовых вопросах.

3. У вас есть секреты

Хотя вы всегда имеете право на неприкосновенность частной жизни, стремление к браку без прозрачности может указывать на то, что вы не готовы углубить эмоциональную близость в своих отношениях. 4. Вы думаете, что развод — это просто Одна из самых важных деталей в длительных отношениях — абсолютное доверие. Если вы вынуждены скрывать что-то от парня, потому что боитесь осуждения, вам не стоит торопиться с браком. «Я берегу его чувства» и прочие отговорки — признак эмоциональной незрелости, а не проявление заботы. По мнению семейного терапевта Шейдена Френсиса, важно найти баланс между частной жизнью и честными взаимоотношениями:

Брак — это не только признание в чувствах к человеку, но и юридическое партнерство, которое окажет большое влияние на твою жизнь. Особенно, если в нем есть дети. Поэтому не стоит думать о создании семьи как об эксперименте, который всегда можно прекратить разводом.

Если вам легче решиться на свадьбу с мыслью: «Не получится — разведемся», значит, вы уже сомневаетесь в готовности взять на себя серьезные обязательства. Да, развестись действительно можно, ведь, к счастью, мы не в 17 веке, где единственной законной причиной расторгнуть брак считалась измена. Но те, кто прошел эту неприятную процедуру, знают, как тяжело дается такой разрыв.

5. Сомневаетесь в партнере

Некоторые люди мотивированы к женитьбе, чтобы что-то исправить в своей жизни или решить проблемы в отношениях. Вы не можете ожидать, что кто-то еще вас спасет, и очень вероятно, что текущие проблемы будут продолжаться в браке. Есть только одна причина выйти замуж — вы хотите быть с этим человеком и создать с ним семью. Если есть сомнения, тот ли это мужчина, или какие-то другие причины, например, давление родственников, — пересмотрите свое решение. Клинический психолог Сара Уильямс подчеркивает, что брак не должен быть способом решения проблем:

Кроме того, выйдя замуж из-за страха обидеть партнера или желания угодить кому-то, вы не испытаете ничего кроме разочарования. Не спешите отвечать на предложение руки и сердца «да» только из-за боязни испортить вечер. Внешние свадебные атрибуты или мнение окружающих не должны затмить ваши собственные желания. Начните доверять друг другу, обсудите планы на будущее и спросите, чего каждый из вас ждет от жизни вне брака.