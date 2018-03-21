Королева шиномонтажки

Карина в разводе с первым мужем и в процессе развода со вторым. С первым мужем Павлом она знакома ещё со школы. У них двое общих детей и по сей день сохранились дружеские отношения. Причины развода — измены супруга и его непринятие увлечения Карины гонками.

«У нас разница в возрасте 13 лет, и тогда я многое не понимала. Я рассуждала так: я жена, я тебя люблю, а ты взрослый и всё можешь решить сам. Жила в какой-то сказке. Я считала, что мне позволительно быть полненькой, я же родила двоих детей. Я думала, что они нас связали, он никуда не денется. Тогда я считала, что если есть любовь — можно всё понять и простить, справиться с любой проблемой. Но одной любви недостаточно, нужна логика, здравый смысл», — рассказывает Карина.

Первый муж Карины изменял ей, несколько измен она простила. Боялась уйти и не справиться одна. Последнюю измену не приняла.

«Я скандалила, кричала, искала проблему в нём, а не в себе. Считала, что он недостаточно меня мотивирует, поэтому я не могу привести себя в порядок, все его любовницы были стройными. Но мои страхи и обиды были необоснованны. Что мешало мне привести себя в порядок?» — говорит Карина. Сейчас она и её бывший муж Павел остались хорошими друзьями. Он помогает ей с детьми, и не только со своими. С его девушкой у них прекрасные отношения, и они нередко проводят время все вместе.

К моменту разрыва первого брака у Карины уже была страсть к гонкам. Там-то она и познакомилась со вторым супругом. Они одногодки. Сергей привлёк Карину своей жаждой к жизни. Завязался бурный роман. Молодые люди оба увлекались автомобилями и решили развиваться в направлении тюнинга. В Сибири это сфера не очень развита, поэтому они уехали в Сочи и какое-то время работали там. Родилась третья дочь. Но обстоятельства так сложились, что нужно было вернуться в Новосибирск; к этому моменту Карина была беременна четвёртым ребёнком.

У себя на родине уже официально зарегистрированные Карина и Сергей открыли СТО. Заработанные деньги они тратили на развитие станции. Девушка взяла на себя обязанности управляющей и занималась практически всем. Доходило до того, что она надевала робу и сама сутки могла провести под капотом. Они занимались тюнингом гоночных авто, а это небыстрый процесс. Бывало, что работали в минус.

Дети проводили время с няней, а Карина и Сергей начали сильно ссориться на почве общей работы. Постепенно всё дошло почти до ненависти, и в канун 2018 года под бой курантов оба загадали желание быть свободными друг от друга. Карина выгнала супруга, и тот уехал обратно в Сочи со своей новой девушкой. С того момента он не звонит и детьми не интересуется.

«Все люди подобны и притягивают к себе подобных людей. Я познакомилась с Сергеем — он был точной копией меня в моих первых отношениях. Возможно, если верить теории, он сейчас встретил девушку, которая будет копией его в наших с ним отношениях», — рассуждает Карина.

С первым мужем она провела 11 лет и 4 года со вторым. «Конечно, мне больно, у меня оторван целый кусок жизни. Я не хочу сейчас ни отношений, ни эмоций, которые их сопровождают. Я хочу стать хорошей мамой, я хочу стать другом своим дочкам. Пока я жила на СТО и меняла колёса, моя семилетняя дочь завела канал на YouTube и монтирует ролики. Когда она успела так вырасти?» — спрашивает саму себя Карина.

Девушка говорит, что раньше она и не была мамой, она была соседкой. Считала самым главным то, что дети накормлены, одеты, обеспеченны и под присмотром няни. И только сейчас у неё произошло осознание, что она мама. Многое было упущено со старшими детьми, она не хочет упустить это и с младшими.

«Я отдам станцию Сергею, я не хочу больше ей заниматься. Сейчас мне нужна стабильная работа с графиком, чтобы я могла максимально проводить время с дочками. Позже, конечно, я открою что-нибудь снова, но сейчас нужно делать выбор — или ты мама, или бизнес-леди. Я не хочу снова отбирать время у детей и дарить его кому-то, тем более что нет гарантии, что дело пойдёт», — говорит Карина корреспонденту.

Девушка упомянула, что надеется на осознание Сергеем спустя время, что он всё-таки отец. Как-то Карина даже позвонила ему в Сочи и предложила поговорить, решить проблемы, на что получила ответ в стиле: «Я рад, что ты осознала, какой я офигенный, и ты зря меня бросила, но возвращаться к тебе я не готов». Когда они только познакомились, он говорил девушке, что хочет стать знаменитым гонщиком.

«Когда я ничего не понимала в семейных ценностях, ко мне притянулся такой же человек. Как только мы стали отличаться, я его этим оттолкнула. В первом браке я ничего не давала в ответ мужу и посчитала это ошибкой, которую хотела исправить во втором. Но моему мужу это было не нужно. Постепенно я стала для него крикливой истеричкой. А я всего лишь хотела, чтобы он встал с дивана и начал работать. У нас дети, их нужно содержать», — говорит девушка.

Сейчас она одна с детьми, ищет работу в той же сфере — авто. Любовь к машинам у Карины с детства, передалась от папы. Гонками Карина увлекается 4 года, чуть позже она хочет брать дочек на треки, им уже интересно, они задают вопросы.

Карина сама собрала свою первую машину — Honda Civic 1992 года, после сменила 3 автомобиля, все марки Honda. Когда-то она случайно узнала о том, что существуют целые сообщества людей, которые катаются на одной марке, и увлеклась сначала просто автомобилями, а потом и спортивными направлениями. Для себя Карина выбрала кольцевые гонки — зимние и ледовые. За участие ей не платят, она катается ради удовольствия. Подготовить машину к гонкам — примерно 100–150 тысяч рублей.

Сейчас у Карины больше нет ни времени, ни желания управлять СТО, она хочет работать по найму, получать стабильную зарплату и воспитывать четырёх дочек, а своему хобби — гонкам — уделять время по выходным раз в несколько недель.

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