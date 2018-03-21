Мужчины хотят секса, а женщины — любви

На тему того, что мужской род крайне сволочной и озабоченный, было сказано немало. Мол, мы любим сексом заниматься, а для женщин чувства стоят на первом месте. Ну во-первых, давно известно, что женщины озабочены не меньше нашего. А во-вторых, все не так просто — нужно учитывать целый ряд факторов.

Говорят цифры

Когда нужно ответить на вопрос, самый четкий ответ дадут технологии. Например, когда речь заходит о замене любовников, мужчины и женщины пользуются разными инструментами. Само собой, причины чисто анатомические: у женщин это вибратор, а у мужчин — руки и порно. В редком (на самом деле, очень редком) случае — имитаторы вагины и надувные куклы; даже к услугам проституток они прибегают чаще. На языке индустрии секс-игрушек женщины покупают то, что стимулирует, а мужчины — то, что имитирует. Подобное откровение не открыло Америку и не повергло людей в шок. Все и так было известно. Но вот какая штука. Учитывая каждый миллион, ежегодно заработанный на продаже вибраторов, нет никаких сомнений в том, что для женщин физическое удовольствие является приоритетным. Что же мужчины? Что может быть общего у порно, кукол и проституток? А то, что мы жаждем других людей — реальных, изображаемых или симулированных — не важно. Главное — поделиться опытом. Но об этом чуть позже.

Оргазмы и кульминации

Ты наверное слышал про «прерванный» или «разрушенный» оргазм и, не дай бог, испытал эту напасть на себе. Жуткое ощущение. Как будто в уретру что-то запихнули. Так вот, женщины испытывают нечто подобное. Ты стараешься, пыхтишь над ней, делаешь залп, а она еще не дошла до кондиции. У нее только начало подкатывать, но увы. Так вот, среди женщин, тешащих плоть с мужчинами, процент таких оргазмических обломов выше, чем у тех, кто предпочитает себе подобных. Разница практически в 20%.

В другом исследовании рассматривались «женские копулятивные вокализации» — так по-научному называются звуки, издаваемые во время полового акта. Исследования показали (лучше бы они этого не делали), что женщины стонут не столько во время своего собственного оргазма. Гораздо чаще это происходит, когда партнер близок к тому, чтобы вывалить содержимое мудов наружу, дабы усилить его удовольствие, или попросту поторопить.

Дело здесь не в том, что женщины подделывают оргазмы, а в том, что зачастую мы выходим из игры раньше, чем те прелестные создания, с которыми мы, собственно, играемся. Было и другое исследование, куда более странное. В нем в качестве объекта выступили люди, имеющие счастье наблюдать порно. А если быть точнее, их взгляды. Стоит ли объяснять, какая сцена пользуется самым большим интересом? Финальная, где лицо актрисы заляпано эктоплазмой. И что же все это значит?

Соматическое и эмоциональное удовольствие

А то, милсдарь, что мужская техника не так уж трудна в эксплуатации. Целью является кульминация. Фактически, мы можем делать это везде: пока пасем овец, в рабочем туалете или дома в туалете, пока твоя девушка общается с мамой по FaceTime. Нам даже партнерша не нужна. Но есть в этом деле и недостатки. В то время как прямое, соматическое, телесное удовольствие становится легким и доступным, есть один очень чуткий компонент — обмен опытом, тактильный контакт. Хочется ощущать в руках что-то живое, а не только себя самого, ответную страсть. Короче говоря, мужчины ищут связи. Это то, что делает физическое возбуждение в сексе полноценным. Для тех, чей оргазм ничтожно короткий и не слишком грандиозный, это вполне объяснимо. Физиологически мы устроены так, чтобы впрыснуть и оплодотворить; удовольствие скорее как инструмент, стимулятор выброса семени. Но когда речь о любви и о чувствах, то критерии меняются. Онанизм ведь не дарит сверхудовольствия, особенно без порно или хорошей фантазии. Суходрочка просто разгружает забитые эякулятом резервы, но с души камень не сбрасывает.

Что касается женской техники, мы привыкли считать ее сложной или загадочной. Теперь мы знаем, что это не так. Конечно, она отличается от мужской, и есть немало дев, которые испытывают оргазм только играясь с вибраторами, но никак не во время полового акта. Но что-то же их привлекает, заставляет заниматься этим гиблым делом. Надежда? Не совсем. Как водится, у женщин с партнерами проще. Во всяком случае, всегда есть кандидаты: не всегда адекватные, зачастую недотепистые. Но они есть. И зачастую женщины испытывают большее удовольствие от ощущения партнера, ласок и прикосновений, чем от выверенных и поступательных движений бурильного аппарата, так сказать, в самые недра. Потому они так любят ласки и шлепки, а крики, судороги и спазмы нередко доводят до оргазма.

Понимание секса

Вот и получается, что женщины жаждут телесного удовольствия, а мужчины больше морального удовлетворения. Вот так и живем. Получается, для того, чтобы всем было хорошо, мужику необходимо найти себе женщину желательно по вкусу и вступить с ней в акт. А женщине нужно нечто большее. Фактически многое зависит от тебя — обласкай, прежде чем огулять; присмотрись, прислушайся, какие прикосновения ей нравятся, а какие она терпит из вежливости. Попробуй выяснить, что ей действительно нравится, а где она кривляется, чтобы тебя не обидеть. Вот тогда будет в отношениях гармония, и риск оказаться рогоносцем в разы ниже.