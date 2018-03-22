Джиджи оценила! Зейн Малик кардинально сменил имидж после расставания с Хадид, и ей понравилось

Всего пару недель назад стало известно, что Джиджи и Зейн расстались. На этот раз причиной называются сложные графики обоих. Сразу после разрыва Малик отписался от Хадид и ее мамы в Instagram и стал публиковать много фотографий с обнаженным торсом. В свою очередь Джиджи не последовала его примеру и продолжает сдледить за жизнью экс-возлюбленного в соцсети. На днях Зейн решил кардинально сменить имидж и стать блондином.

Сначала он покрасил только волосы, а чуть позже посветлела и его борода. Правда, фото с новым цветом щетины Зейн пока не поделился с фолловерами. Но Джиджи достаточно и смены цвета волос. Под одним из фото модель поставила Малику лайк. Неужели между парой не все еще кончено? К слову, инсайдеры сообщают, что Зейн жалеет о своем решении расстаться с Хадид. Впрочем, влюбленные за время своего романа уже имели опыт расставания, но в итоге они все равно были вместе. Может, и в этот раз звезды снова сойдутся? Они же ведь очень красивая пара, согласна?

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Фото:Instagram, Global Look Press