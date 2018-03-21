Марина Африкантова беременна

Обитательница «Дома 2» подогрела слухи о своем интересном положении, выложив в сеть пару селфи со своим молодым человеком, Романом Капаклой.

Девушка позирует с возлюбленным напротив зеркала. Для романтических снимков Марина выбрала соблазнительную пижаму красного цвета, состоящую из коротких шортиков и майки на тонких бретелях. У Романа из одежды было только полотенце, обернутое вокруг бедер.

На фотографиях молодые люди нежно обнимаются, при этом партнер положил руку на живот Марины. Пользователи Инстаграм, следящие за событиями на телестройке, сразу же сделали выводы о том, что этот жест имеет определенное значение. Африкантова не раз намекала на готовность завести ребенка от Романа, но потом брала свои слова обратно.

Поклонники незамедлительно начали поздравлять пару: «Походу скоро „бейбик“ будет. На второй фото слишком животик выпирает, как будто уже беременна. Прими искренние поздравления! Ты будешь отличной мамой. А Ромка будет хорошим папой». Другие посчитали фото недостаточно убедительным для подобных выводов: «Где беременность? Марина забыла на втором фото просто живот втянуть. Попу „отклянчила“ и живот надо было втянуть так как при „сделай попу“ появляется пузо. Все мы девочки это знаем, но Марина забыла…»