Ещё
Марина Африкантова беременна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марина Африкантова беременна 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Обитательница «Дома 2» подогрела слухи о своем интересном положении, выложив в сеть пару селфи со своим молодым человеком, Романом Капаклой.
Девушка позирует с возлюбленным напротив зеркала. Для романтических снимков Марина выбрала соблазнительную пижаму красного цвета, состоящую из коротких шортиков и майки на тонких бретелях. У Романа из одежды было только полотенце, обернутое вокруг бедер.
На фотографиях молодые люди нежно обнимаются, при этом партнер положил руку на живот Марины. Пользователи Инстаграм, следящие за событиями на телестройке, сразу же сделали выводы о том, что этот жест имеет определенное значение. Африкантова не раз намекала на готовность завести ребенка от Романа, но потом брала свои слова обратно.
Поклонники незамедлительно начали поздравлять пару: «Походу скоро „бейбик“ будет. На второй фото слишком животик выпирает, как будто уже беременна. Прими искренние поздравления! Ты будешь отличной мамой. А Ромка будет хорошим папой». Другие посчитали фото недостаточно убедительным для подобных выводов: «Где беременность? Марина забыла на втором фото просто живот втянуть. Попу „отклянчила“ и живот надо было втянуть так как при „сделай попу“ появляется пузо. Все мы девочки это знаем, но Марина забыла…»
Russianshowbiz.info: последние новости
Светлана Лобода уходит в отпуск Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа Андрей Бурковский не смог справиться со своими детьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел107
Почему опасно спать больше 8 часов6
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Эти продукты оказались опасными для здоровья11
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение