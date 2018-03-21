Инсайдер рассказал, как изменилась жизнь Дженнифер Энистон после развода

Прошло уже больше месяца с момента расставания Дженнифер Энистон Джастина Теру , но в светских кругах и прессе по-прежнему говорят о них. Поводов для сплетен немало. Сначала в зарубежных СМИ появилась новость, что Джен и вовсе не была замужем за Джастином, а позже общественность шокировал другой слух — актриса хочет вернуться к своему бывшему мужу Брэду Питту . Сегодня знакомые Энистон вновь вышли на связь с журналистами и рассказали, как же складывается ее жизнь после развода.

Все друзья Дженнифер сплотились, чтобы поддержать ее. Ей нравится находиться в компании подружек. У них прекрасные отношения.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

По словам инсайдера, Джен больше не жалеет о расставании с супругом. У нее было время, чтобы посмотреть на их отношения со стороны.

Она желает Джастину всего хорошего. Они прекрасно провели время, но теперь им лучше двигаться в разных направлениях. Обернувшись и заглянув в прошлое, Джен поняла, что они не подходят друг другу.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали встречаться в 2011 году, спустя четыре года они узаконили отношения, а в феврале этого года заявили о своем расставании. Детей у пары нет. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом. Кстати, ходят слухи, что Джен звонила своему первому супругу накануне расставания с Джастином. Голливудский красавчик поддержал свою бывшую жену. Теперь поклонники надеются на воссоединение Питта и Энистон. Однако сама Джен не спешит с головой нырять в любовный омут. По словам инсайдера, она планирует уехать в отпуск вместе с подружками.