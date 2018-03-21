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Сделаем это по-быстрому: 6 лайфхаков для секса, когда мало времени
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Сделаем это по-быстрому: 6 лайфхаков для секса, когда мало времени 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Быстрый секс, когда у вас в запасе буквально пара минут, заводит очень многих. Какие существуют секретные приемы и уловки для отличного секса «на бегу»?
18+
1. Прокатитесь в машине
Никогда не занималась сексом в авто? Всегда можно попробовать! Отгоните машину подальше от любопытных глаз, устройтесь поудобнее — и вперед! Для бесстрашных (и не забывающих убирать за собой) есть каршеринг — поминутная аренда машин.
2. Не раздевайтесь
Надень длинное платье (без белья), затем подними подол и держи его рукой (или в зубах). Партнер долго будет вспоминать эту сцену, даже если поначалу вам обоим будет смешно.
3. Вибратор на двоих
Почти любую секс-игрушку можно использовать для обоюдного удовольствия. Например, он может пенисом коснуться клитора, а ты поднеси к члену вибратор — и результат почувствуете оба. Это отличный вариант, если нужно быстро добиться эрекции (а ее почему-то нет) или получить оргазм без проникновения.
4. Попробуйте новую позу
Если ты сверху, попробуй отклоняться дальше, чем обычно. Почувствуешь легкое жжение в мышцах, зато ощущения станут ярче. И вообще, не стесняйтесь экспериментировать, порой одного изменения угла проникновения достаточно для новых ощущений.
5. Сделайте погромче
Стоны и вздохи во время секса заводят, но если нужно все сделать быстро, можно прибавить громкости. Не стесняйся пропевать или даже кричать от удовольствия! А более глубокие вдохи могут быстрее привести тебя к оргазму.
6. Пользуйся лубрикантом
Быстрый секс — подходящее событие для использования смазки, особенно если раньше вы этого не пробовали. Если для удовольствия есть считанные минуты, ты вряд ли успеешь достаточно «прогреться» сама, так что лубрикант будет очень кстати.
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