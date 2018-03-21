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Лиам Пейн впервые высказался о расставании с Шерил Коул
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Лиам Пейн впервые высказался о расставании с Шерил Коул 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Слухи о расставании Лиама и Шерил ходили уже несколько недель. Но сама же пара их никак не комментировала. Вместо этого молодые родители вместе появились на красной дорожке премии Brit Awards. Но, как оказалось, поклонникам пары радоваться не стоит. В недавнем интервью журналу ES Magazine Пейн подтвердил худшие опасения: они с Коул действительно расстались. А по поводу совместного выхода в свет Лиам ответил, что они с Шерил расстались за неделю до премии.
— заявил Лиам.
Судя по его высказыванию, кажется, что он сам еще не до конца опредился: расстались ли они с Шерил или же у их пары еще есть второй шанс. Инсайдеры сообщают, что причиной конфликтов в их отношениях Коул называет неправильные приоритеты Пейна. По ее мнению, он слишком много времени работает и мало уделяет внимания семье. И даже на год их общего сына Лиам улетает на гастроли, а не проведет этот день дома.
Напомним, у пары 10-летняя разница в возрасте. 22 марта прошлого года у пары родился сын.
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Фото:Instagram, Global Look Press, Getty Images
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