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Третий раз — волшебный: Скарлетт Йоханссон снова помолвлена и собирается замуж
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Третий раз — волшебный: Скарлетт Йоханссон снова помолвлена и собирается замуж 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Скарлетт Йоханссон, которая после развода со вторым мужем била себя в объемную грудь и говорила, что моногамия — это не для нее, собралась под венец в третий раз. Видимо, актриса решила дать еще один шанс институту брака и попытать счастья со сценаристом и актером SNL Колином Жостом. Западные СМИ уже некоторое время со слов инсайдеров говорят о том, что Колин сделает предложение Скарлетт, а недавний выход пары лишь укрепил мнение о том, что помолвка все-таки состоялась. На пальце у Йоханссон красовалось кольцо, очень похожее на обручальное, правда, надела его актриса на другую руку (на правую, а не на левую, как делают католики). Но так же в свое время поступила и Никки Рид, которая не хотела привлекать внимание общественности к своему браку с Йеном Сомерхолдером.
Актриса пока не давала никаких комментариев относительно своего третьего брака, но ее поклонники уверены, что он не за горами. Напомним, первым мужем Скарлетт был актер Райан Рейнольдс, а вторым — французский журналист Роман Дориак, от которого у Скарлетт есть дочь. После второго развода актриса дала интервью, в котором четко озвучила свою позицию: моногамия невозможна, поэтому пожелаем удачи Колину. попкорнnews
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