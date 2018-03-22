«Хроники звездных свадеб»: певица Ханна — о судьбоносной встрече с Пашу, итальянском торжестве и роскошном платье no name

Личная жизнь звезд всегда находится под пристальным вниманием поклонников. Ну а когда кто-то из селебрити собирается связать себя узами брака, это становится чуть не главным событием года. Одни знаменитости устраивают пышную свадьбу и с удовольствием делятся всеми деталями, другие же, напротив, предпочитают скромное, тайное и полное романтики торжество.

Так или иначе каждая церемония интересна по-своему. Ну а кто разбирается в них лучше всех? Конечно, свадебный организатор! В нашем случае это очаровательная Анна Городжая. Именно ей звезды раскроют все тайны одного из самых красивых и волнительных дней своей жизни в рубрике «Хроники звездных свадеб» только на WMJ.ru

Героиней нашего нового выпуска стала певица Ханна. В разговоре с WMJ.ru эта обаятельная красотка откровенно рассказала о судьбоносной встрече с Пашу, поделилась подробностями роскошной свадьбы на итальянском острове Капри и не только. Хочешь узнать подробнее? Тогда скорее жми на Play и не забудь написать в комментариях, кого бы ты хотела видеть в следующем выпуске!

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