Певица Ханна — о первой встрече с Пашу: «Я поняла, что не буду с ним общаться»

Ханна и генеральный директор Black Star inc. Пашу женаты уже три года. Как призналась сама певица, впервые она увидела любимого по телевизору и сразу же сказала маме, что хочет такого мужа. Однако после реальной встречи с ним впечатление осталось не самое приятное.

— рассказала певица в разговоре с WMJ.ru

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Фото:Instagram, пресс-служба