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Певица Ханна — о первой встрече с Пашу: «Я поняла, что не буду с ним общаться»
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Певица Ханна — о первой встрече с Пашу: «Я поняла, что не буду с ним общаться» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ханна и генеральный директор Black Star inc. Пашу женаты уже три года. Как призналась сама певица, впервые она увидела любимого по телевизору и сразу же сказала маме, что хочет такого мужа. Однако после реальной встречи с ним впечатление осталось не самое приятное.
— рассказала певица в разговоре с WMJ.ru.
А о том, как Пашу все-таки удалось завоевать сердце Ханны и что происходило дальше в их отношениях, узнаешь, посмотрев новый выпуск нашей рубрики «Хроники звездных свадеб»! Скорее жми на Play и не забудь написать в комментариях, кого бы из знаменитостей ты хотела видеть в следующий раз.
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Фото:Instagram, пресс-служба
Видео:Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru
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