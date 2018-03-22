«Вместе круглосуточно»: Пэрис Хилтон раскрыла секрет гармоничных отношений

37-летняя светская львица Пэрис Хилтон который месяц подряд демонстрирует окружающим любовь, связывающую ее с 32-летним женихом Крисом Зилкой . Пара в скором времени планирует сыграть свадьбу. На днях красавица решила рассказать, как ей удается сохранять идиллию с возлюбленным.

Пэрис Хилтон раскрыла секрет гармоничных отношений с любимым мужчиной Крисом Зилкой. Оказывается, все просто — звезда никогда не расстается с женихом больше, чем на несколько часов: «Мы вместе круглосуточно — и днем, и ночью, ежедневно», — сообщила знаменитая блондинка. Известно, что многие люди отмечают, что им необходим небольшой отдых друг от друга, уединение, чтобы собраться с мыслями. Пэрис говорит, что подобное в их паре не практикуется. Она считает залогом счастливых отношений постоянное пребывание вместе.

Напомним, Крис Зилка сделал предложение руки и сердца Пэрис Хилтон еще в январе. Но невеста еще не начала планировать свадьбу, которая должна стать грандиозным событием, ведь она очень любит шумные вечеринки. Известно, что возлюбленный подарил ей кольцо с огромным бриллиантом (20 карат), которое обошлось ему в $2 миллиона.

По словам Пэрис, она очень хочет семью и детей. Хилтон указала на то, что у сестры уже есть дети, которые делают ту очень счастливой, поэтому она тоже хочет познать радость материнства и родить дочь. Заявления селебрити не остались без внимания многочисленных фанатов и недоброжелателей: «Нагулялась, почти 40, поря и семью создавать, а что?» «Молодец, ты красотка!» «Зилка этот — отличный вариант мужа, видно, что она в паре главная».

«Сколько у нее романов было — не сосчитать, а теперь семью подавай, ага». «Да у нее гульки в голове, не верю, что остепенится». «Пэрис, никого не слушай, ты умница!»

Несмотря на критику своего бурного прошлого, Пэрис Хилтон не обращает внимания на злопыхателей, всячески демонстрируя обретенное счастье. Женщина абсолютно уверена в избраннике и считает, что тот любит ее так же сильно, как ее отец любит ее маму.