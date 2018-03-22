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«Хорошая свекровь — большая редкость»: Ксения Бородина лестно отозвалась о матери мужа
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«Хорошая свекровь — большая редкость»: Ксения Бородина лестно отозвалась о матери мужа 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ксения Бородина, опубликовав в своем микроблоге шуточный пост об отношениях свекрови и невестки, решила рассказать о том, как она ладит с матерью своего супруга Курбана Омарова, с большой любовью и добротой отозвавшись о женщине.
Ксения Бородина искренне призналась подписчикам своего Инстаграма, что ей повезло со свекровью. Она отметила, что считает плохие отношения между невесткой и свекровью большой проблемой всех времён и народов, однако, к счастью, её такая неприятность обошла стороной. «Хорошая свекровь большая редкость», — написала телеведущая.
Фанаты тут же начали интересоваться, как выглядит мама Курбана и попросили Ксению показать свою любимую свекровь. А один из подписчиков и вовсе необоснованно заявил, что у Бородиной, напротив, плохие отношения с матерью Омарова, на что звездная ведущая поспешила ответить. Она сообщила, что свекровь живет в Канаде, и подписчик никак не может знать подробностей их отношений. Фолловеры посмеялись и сказали Ксении, что поняли, в чем причина семейной идиллии. По их мнению, на расстоянии люди никогда не смогут быть в плохих отношениях, в то время как в совместном быту раздражение друг другом неизбежно, а ссоры обеспечены.
Кстати, о своей свекрови вспомнила и бывшая участница «Дома-2» Ирина Александровна Агибалова. Она поведала подписчикам, что только спустя много лет, вырастив сына, вспомнила слова мамы её мужа и стала понимать, что та чувствовала, когда отдавала своего сына в руки невестки.
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