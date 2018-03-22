«Хорошая свекровь — большая редкость»: Ксения Бородина лестно отозвалась о матери мужа

Ксения Бородина , опубликовав в своем микроблоге шуточный пост об отношениях свекрови и невестки, решила рассказать о том, как она ладит с матерью своего супруга Курбана Омарова , с большой любовью и добротой отозвавшись о женщине.

Ксения Бородина искренне призналась подписчикам своего Инстаграма, что ей повезло со свекровью. Она отметила, что считает плохие отношения между невесткой и свекровью большой проблемой всех времён и народов, однако, к счастью, её такая неприятность обошла стороной. «Хорошая свекровь большая редкость», — написала телеведущая.

Фанаты тут же начали интересоваться, как выглядит мама Курбана и попросили Ксению показать свою любимую свекровь. А один из подписчиков и вовсе необоснованно заявил, что у Бородиной, напротив, плохие отношения с матерью Омарова, на что звездная ведущая поспешила ответить. Она сообщила, что свекровь живет в Канаде, и подписчик никак не может знать подробностей их отношений. Фолловеры посмеялись и сказали Ксении, что поняли, в чем причина семейной идиллии. По их мнению, на расстоянии люди никогда не смогут быть в плохих отношениях, в то время как в совместном быту раздражение друг другом неизбежно, а ссоры обеспечены.