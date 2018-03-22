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Было — стало: как сложилась жизнь звезд «Дома-2» экс-супругов Марии Круглыхиной и Палыча после реалити
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Было — стало: как сложилась жизнь звезд «Дома-2» экс-супругов Марии Круглыхиной и Палыча после реалити 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Впервые Мария появилась на телепрокте «Дом-2» в 2004 году, но тогда девушка продержалась там пять дней. Вторая попытка у Круглыхиной случилась через четыре года. Ее целью был Сергей Адоевцев (Палыч), с которым, как оказалось, у Марии были отношения за периметром. Чтобы возобновить их роман Круглыхина и пришла на проект. В 2010 году пара сыграла свадьбу, а чуть позже покинула телепроект. В 2013 году у Марии и Сергея родилась дочь Елизавета.
Но продлилось счастье пары недолго. В декабре 2016 года Мария рассказала о своем расставании с Сергеем. И хоть причину развода она не озвучила, в Сети сообщалось, что Палыч злоупотреблял алкоголем и не пытался обеспечить семью.
Летом прошлого года Мария вышла замуж во второй раз. О супруге экс-участницы реалити известно немного. Он вдовец, от первого брака у него подрастает дочь, которая на год старше Лизы. Сейчас пара ждет второго ребенка. Также Мария после развода с Палычем стала очень религиозной. Во втором браке она венчалась.
И пока Мария строит новую жизнь, ее экс-супруг продолжает жить воспоминаниями. Палыч стал фотографом, в своих соцсетях он делится не только красочными работами, но и… кадрами с бывшей женой. Сергей признается в любви замужней Марии! Поклонники подозревают, что у Палыча серьезные проблемы с психикой. О личной жизни экс-участника реалити ничего неизвестно.
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Фото:Instagram
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