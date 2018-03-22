«Пышкой была, пышкой и осталась»: звезда «Comedy Woman» показала детсадовское фото

Актриса популярного комедийного шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская показала поклонникам фотографию, на которой она ещё совсем маленькая держит в руках куклу. Женщина шутливо рассказала о своих стремлениях, которые сопровождали её уже в том возрасте.

Надежда Ангарская показала, какой она была много лет назад, еще до того, как стала популярной юмористкой. Женщина продемонстрировала детсадовский снимок, рассмешив подписчиков своего Инстаграма. «Здесь я уже знала, кем буду и как назову свой альбом. Похоже, я знала и то, что стану участницей Comedy Woman. У меня будет свой шкафчик и на этом шкафчике, вместо замка, будет висеть именно это фото», — написала Ангарская и поспешила узнать у поклонников, изменилась ли она с тех пор. Фанаты признались, что артистка совершенно не изменилась, оставшись обладательницей крупных форм. Однако они не считают это её минусом и заверяют, что худоба, возможно, была бы актрисе не к лицу.

По мнению интернет-пользователей, полнота придает Надежде изюминку и является её неотъемлемой частью. Они посоветовали женщине немного проработать проблемные места в спортзале, но не избавляться от своих «счастливых» килограммов. «Пышкой была, пышкой и осталась» «Мне нравится ваша фигура сейчас. Конечно, вы изменились, но все же видно что ваша полнота идет из детства» «Не изменилась вообще!» «А мне кажется, что очень поменялась!» «Такая крупненькая девочка!»

Кстати, в «Comedy Woman» не одна Надежда Анагрская является обладательницей пышной фигуры. Например, Ектерина Скулкина также может похвастаться округлыми формами. Действительно, именно похвастаться, ведь её считают одной из самых привлекательных полных женщин отечественного шоу-бизнеса. Мы подготовили подборку из 5-ти российских знаменитостей с пышными формами, которых считают красивее худых.