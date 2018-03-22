«20 лет дружбы»: Ани Лорак встретилась с любимой подругой

Не так давно популярная певица Ани Лорак отправилась в Америку и уже успела опубликовать оттуда несколько фотографий. На одном из снимков звезду запечатлели вместе с олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой , и певица рассказала, что их связывает дружба, которая длится более 20 лет.

Гастрольный тур Ани Лорак находится в самом разгаре, и, приехав в Майами, певица смогла не только порадовать поклонников своим шоу, но и увидеться с близкой подругой Лилией Подкопаевой. Титулованная гимнастка после завершения спортивной карьеры открыла свой бизнес в США, а также занялась тренерской деятельностью. Из-за этого подругам не удается видеться так часто, как хотелось бы, но их дружба не угасает до сих пор. Лорак разместила в своем Инстаграме совместную фотографию, на которой обе подруги искренне улыбаются, и дополнила публикацию подписью, в которой кратко пояснила детали их дружбы.

«Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга! Как же я рада видеть тебя!» Как оказалось, далеко не все поклонники певицы знали об этой дружбе и были весьма впечатаны ее продолжительностью. Подруги получили множество комплиментов и пожеланий не терять связь и в дальнейшем. Однако нашлись и те, кто посчитал их дружбу не особо близкой, ведь и Ани, и Лилия выкладывают не так много совместных фотографий в свои социальные сети. Впрочем, это заявление весьма спорно: Ани Лорак была свидетельницей на свадьбе у Подкопаевой, а также является крестной матерью ее дочери, которую, кстати назвали в часть певицы.

«Как же вам повезло с подругой. А подруге с вами. 20 лет дружбы — это большая цифра. Желаю, чтобы ваша дружба становилась всё крепче с каждым моментом.» «И Каролина и Лиля — две самые что ни на есть чемпионки и гордость нашей страны!» «Наверно дружба с одной стороны… Не увидела у нее в профиле не одной фотографии с Вами…» «Такие счастливые, глаза блестят. Пусть Ваша дружба не знает помех.» «Какие Вы красивые. Как же здорово иметь настоящих друзей в жизни! Которые всегда будут рядом с тобой, всегда поддержат и поднимут настроение.»