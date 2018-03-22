«Профессиональные съемки не для меня»: Инна Михайлова показала кадры фотосессии с мужем

Супруга знаменитого певца Стаса Михайлова показала поклонникам в Инстаграме фотографии с совместной семейной фотосессии. Женщина призналась, что подобные мероприятия не вызывают у нее особого восторга, однако снимки получились такими, что она просто не могла не выложить их в сеть.

Директор и жена популярного эстрадного исполнителя очень часто выкладывает в микроблог фотографии с мужем. Но кадры с их фотосессий в Интернете можно встретить не так уж и часто. Опубликовав несколько подобных снимков, женщина призналась подписчикам, что очень критично относится к своим фотографиям и часто не нравится сама себе на них, но эти, благодаря работе специалистов, вызвали у нее только положительные эмоции. «Я — очень стеснительный человек, профессиональные съёмки — это не для меня, я чувствую себя немного не в своей тарелке. Фото, которые я показываю вам — без какой-либо обработки! И тот факт, что я их выставляю, говорит о том, что они мне безумно нравятся и такими»

Впрочем, эти фотографии понравились не только Инне , но и значительной части ее поклонников. Они буквально завалили аккаунт женщины восторженными откликами и комплиментами, причем, как в ее адрес, так и в адрес ее супруга, особо не скупясь на лесть и заверяя, что они просто превосходно смотрятся вместе. «Инна второе фото-бомбезное! Сделайте портрет!» «Фотосессия супер! Причёска, взгляд, поворот головы! Инна, как поётся в песне: „Нельзя быть красивой такой“!» «Глаз не оторвать от такой красоты! Шикарная Инна! Красивый Стас! Пара — загляденье!» «Инна, уж Вам ли стесняться своей внешности?» «Да, очень живые фото, глаза просто сияют! И макияж у вас, Инна профессиональный!» «Гены пальцем не заткнешь! Вы классная пара!» «Инночка, не скромничайте, вы очень фотогеничны, красивая, просто очаровательны!» «Впервые вижу фото, где Инна на первом плане. Охотно верю тому, что она действительно стеснительный человек, а еще очень умная жена и мудрая женщина» Кстати, часть преданных фанатов Михайловой попытались ее переубедить в ее же суждениях и заявили, что женщина очень требовательно относится к себе и к своим фотографиям, которых, по мнению поклонников, могло бы быть в ее Интстаграме и побольше.

А некоторое время назад Инна опубликовала в своем микроблоге довольно забавный снимок, на котором ее супруг запечатлен сидящим на мотороллере.