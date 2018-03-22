«Сколько разочарований было»: Анна Шульгина поделилась воспоминаниями из детства

Анна Шульгина опубликовала в своем микроблоге видеоролик, в котором предстала еще школьницей. Под этим видео девушка написала о том, что пережила в жизни много обид, однако они не смогли сломить её, и она по прежнему остается такой же милой девочкой из 90-х.

Анна Шульгина, вспомнив себя маленькую, призналась, что пережив множество разочарований в жизни, должна была стать совершенно другим человеком. Девушка всерьёз рассказала о том, что за её еще пока короткую жизнь она сталкивалась с большими трудностями, которые должны были сломить её. «Сколько разочарований было в моей жизни. Каждый год я зализывала все новые и новые раны в моем сердце. Казалось, я должна была, по-настоящему, озвереть и стать надменной, черствой, жестокой. Но я все ещё та самая девочка с видеокассеты», — написала она.

Поклонников растрогало такое заявление артистки, а её мама, певица Валерия написала в комментариях, что любит свою дочь и назвала её «колокольчиком». А некоторые обитатели Инстаграма сочли откровение Шульгиной нелепым и смешным. Они признались, что вряд ли «золотой ребенок», у которого всегда было все самое лучшее, мог испытывать какие-то глобальные сложности в своей жизни. По словам комментирующих, Анне не стоит жаловаться на жизнь, так как многие проходили куда более страшные жизненные испытания. «Аня, ну смешно же, ты молодая девочка, какие у тебя могли быть серьезные разочарования?» «Да ну, смех!» «Хорошая девчонка была!» «И хорошо, что не стала такой, а осталась лапочкой!»

Кстати, также недавно Анна Шульгина поделилась архивным фото, на котором она уже постарше, чем на последнем видео. На снимке девушка предстала длинноволосой, вызвав среди фолловеров восхищение. Поклонники признались, что девушке намного лучше с длинными волосами.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 21 Мар 2018 в 4:48 PDT