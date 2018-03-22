Анна Седокова рассказала, почему расстается с возлюбленными

Популярная певица Анна Седокова , известная своими многочисленными романами, решила поделиться с поклонниками секретами отношений.

Анна в шутку написала: «Когда-нибудь, ты спросишь меня, почему я ушла, а я тихо вздохну и прошепчу: „Не прокормил…“ — Анна Седокова». Поклонники оценили юмор артистки и предположили, что на самом деле Анна постоянно получает подобные вопросы, почему она расстается с возлюбленными так часто.

Кроме того, фанаты похвалили многодетную маму за то, что она успевает строить карьеру, заботиться о малышах, и при этом очень быстро возвращается в форму, выглядит великолепно. Цитату Седоковой про отношения многие читатели пообещали занести в «избранные».