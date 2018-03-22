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Анна Седокова рассказала, почему расстается с возлюбленными
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Анна Седокова рассказала, почему расстается с возлюбленными 

Russianshowbiz.info 23 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная певица Анна Седокова, известная своими многочисленными романами, решила поделиться с поклонниками секретами отношений.
Анна в шутку написала: «Когда-нибудь, ты спросишь меня, почему я ушла, а я тихо вздохну и прошепчу: „Не прокормил…“ — Анна Седокова». Поклонники оценили юмор артистки и предположили, что на самом деле Анна постоянно получает подобные вопросы, почему она расстается с возлюбленными так часто.
Кроме того, фанаты похвалили многодетную маму за то, что она успевает строить карьеру, заботиться о малышах, и при этом очень быстро возвращается в форму, выглядит великолепно. Цитату Седоковой про отношения многие читатели пообещали занести в «избранные».
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