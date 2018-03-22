Худшие подарки от мужчин: личные истории

Большинство подарков в мусорке, большинство бойфрендов — бывшие.

Сковорода раздора

«Мы были в отношениях три года, когда на очередной день рождения он решил подарить мне сковородку. Да-да, все как в старых байках. Нет, по голове я его не огрела (хотя желание, признаться, было), но остаток романтики в наших отношениях эта сковорода убила. Через два месяца мы расстались, сковорода уехала жить к моей маме, а я — в другой город». Настя, 36 Глобус Москвы

«Однажды я встречалась с человеком, у которого было очень много денег и очень мало вкуса. Он вечно дарил мне какую-то совершенно ненужную ерунду: огромное блюдо для фруктов, которое не помещалось ни в один шкаф в моей квартире, каминные часы для камина, которого у меня не было даже в мечтах, какие-то дикие украшения, которые подойдут разве что вожаку племени Тумба-Юмба. Все это было дорого и совершенно бестолково. Хитом стал глобус… Москвы. Он был из как-того дизайнерского сувенирного магазина, в красивой коробке, все дела. Но сути это не меняло. У меня в руках был волшебный подарок-пылесборник, который даже передарить никому нельзя. Это было фиаско, братан». Лена, 30 Вибратор от скуки

«Не знаю, возможно, кому-то этот подарок и покажется пикантным, но я сочла его оскорбительным. Когда мой мужчина (бывший, разумеется) собрался в очередную командировку на 2 недели, он подарил мне… вибратор. Объяснение было простое: чтобы я не заскучала и не захотела секса с кем-нибудь еще. Лучше бы сразу пояс верности надел». Маша, 35 Пепельница с намеком

«Я курю с 17 лет, но мой бойфренд никогда не одобрял эту привычку. Как-то на 8 марта он преподнес мне пепельницу с изображением легких. Видимо, был полон надежд, что я сильно испугаюсь и тут же брошу. Ну я и бросила: его». Инга, 31 Подарок-бумеранг

«Мой бывший передарил мне мой же подарок: жесткий диск, который я вручила ему в самом начале наших отношений. Через год он, конечно, забыл о происхождении девайса и подарил его мне как ни в чем не бывало. Было немного обидно». Елизавета, 27 Романтический полет

«На 5-летие (!) совместной жизни муж подарил мне полет на воздушном шаре. Классный подарок, но одно но: у меня ужасная боязнь высоты. И он, разумеется, об этом знал. Почему люди, у которых нет фобий, считают, что могут помочь другим справиться со своими страхами? Вообще-то, для этого существуют психологи, хотя и у них не всегда получается быстро помочь. В общем, перед посадкой у меня случилась паническая атака: дело чуть не дошло до скорой. Я знаю, что муж хотел как лучше, но получилось ужасно. К счастью, мы смогли пережить этот эпизод вместе. Больше сюрпризов он мне не делает». Жанна, 30 Билет на балет

«Встречалась я как-то с одни интеллектуалом: он был, в общем, милым и забавным, но немного не от мира сего. Парень любил искусство и увлекался балетом. А я балет с детства терпеть не могу: хореографическая школа сделала свое дело. Если включите фантазию, сможете примерно представить мое лицо в тот момент, когда на 30-летие он вручил мне билет на «Щелкунчика» в Большой. Честное слово, лучше бы деньгами… Идти мне, конечно, пришлось, но это, в общем, было нашим последним свиданием. Большой театр прекрасен, но я не понимаю, как можно полгода копить на билет туда». Софья, 27