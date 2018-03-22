Не абьюз: из-за чего не нужно переживать в отношениях

Без паники: из-за чего не стоит переживать в отношениях

Мы уже рассказывали вам об основных признаках токсичных отношений: часто люди не могут понять, почему же они так несчастливы и что же делают не так, а дело в том, что их отношения функционируют неправильно, отравляя жизнь.

Но бывает и обратная ситуация: совершенно здоровое поведение мы принимаем за токсичное и считаем, что рядом с нами абьюзер.

Абьюзер — это человек, который издевается над своей второй половинкой, притесняет, оскорбляет, подавляет или игнорирует желания.

Это слово так часть стало мелькать в интернете и психологических исследованиях, что мы даже в нормальных отношениях высматриваем тень абьюза. Однако мы не всегда правы: порой паника ни к чему. Вот несколько примеров с пояснениями.

Он вам не отвечает в ту же секунду!

Вы думаете: «Ну все, я больше не нужна и не важна» и рисуете в воображении картины, где он в объятиях других женщин. Но на самом деле это ерунда. Вы можете любить друг друга, уважать, можете быть основным приоритетом и номером один в списке интересов, но у каждого из вас своя жизнь. И вовсе не обязательно ежесекундно или ежеминутно ваш мужчина должен думать только о вас. Вполне вероятно, даже более чем вероятно, у него сейчас есть десяток задач более важных, чем ваше сообщение, так что он имеет право ответить вам позже, разобравшись со всеми делами. В конце концов, мы же не занимаемся тренировкой мгновенных реакций, правда?

Он не хочет обсуждать все-все-все

Говорить полезно, это мы все уже выучили, но вовсе не обязательно обсуждать все на свете. Необязательно вывалить на вашего партнера все переживания, проблемы и сомнения, которые промелькнули в вашей голове за день. С какими-то вы справитесь самостоятельно, так же, как и он (какие-то, разумеется, требуют обсуждения!) И это не значит, что он не доверяет вам. Иногда с проговариванием проблем легко превратиться в мальчика из басни про мальчика и волков. Если постоянно кричать: «Волки!», то в тот момент, когда они на самом деле придут, на ваши крики никто не обратит внимания. Никто не поймет, что вот это действительно важно для вас. Он говорит правду (и открыт к обсуждению)

Много сказано о том, что надо беречь чувства партнера, надо стараться делать его бесконечно счастливым каждую минуту. Это прекрасно, главное — с таким посылом не угодить в паутину лжи, где в итоге сложно будет найти хоть что-то настоящее. Не надо намеренно оскорблять человека, дипломатию никто не отменял и не отменит, но если вы не можете сказать друг другу правду — тут что-то не так.

Он выходит из комнаты во время ссоры (или идет спать)

Конечно, лучше все обсудить и не ложится спать злым и раздраженным, но это если речь идет о здоровой дискуссии, которая длится 10-15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы все обсудить, потом помириться и попросить прощения. Но если вы часами спорите о чем-то, то это уже не просто бытовая ссора, это высшая лига и профессиональный спорт. Тут можно передохнуть. Скорее всего, передохнуть — именно то, что вам нужно. Через час (или утром) вы остынете и поймете, что все это какая-то глупость. Он не нуждается в вас, и вы — не смысл его жизни

Быть смыслом чьей-то жизни можно только в нездоровых созависимых отношениях, здоровый человек такого не допустит, у него в голове просто нет механизмов для реализации этой схемы. Опять же это не мешает ему любить, ценить и уважать вас. Если вам не нравится такой подход, совет один: займитесь своей жизнью. Пусть она будет интересной и яркой. Потому что…

У него есть своя жизнь

Переходим к этому пункту. У него могут быть свои интересы, друзья и привычки, он же жил как-то до вас, правда? Он вполне может играть в теннис без вас, или (о, ужас!) пойти в бар с друзьями, равно как и вы можете заниматься тем, кто интересно вам. Есть общее время, есть время на себя, вам вовсе необязательно в момент знакомства доставать суперклей и намазывать его на себя, ожидая, что теперь вы все-все будете делать вместе. Он самолюбив

Эгоизм и любовь к себе — это хорошо и правильно. Самолюбие — это самоуважение, осознание себя как личности, забота о себе. В общем, совершенно нормальные вещи. И на самом деле только человек, который любит себя, может любить кого-то еще. Других вариантов нет.

Он смотрит на других женщин (или просто находит их привлекательными)

Конечно, можно делать вид, что в момент встречи с вами ваш мужчина ослеп, причем выборочно, чтобы не замечать других женщин. Но это не так, вы же понимаете, что он продолжает их видеть. Он также вполне может оценивать их привлекательность (или непривлекательность). Ну можно заставить его врать вам, только непонятно зачем?