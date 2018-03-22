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Прекрасная Моника Беллуччи на премии Давида ди Донателло
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Прекрасная Моника Беллуччи на премии Давида ди Донателло 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Для многих Моника Беллуччи — идеал женской красоты, ведь в свои 53 года актриса выглядит просто сногсшибательно.
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Вчера Моника появилась на национальной кинопремии Италии имени Давида ди Донателло. Для выхода актриса выбрала черное платье в пол от Balmain.
Интересно, почему к ней не присоединился ее бойфренд Жиль Леллуш (45)? Напомним, в прошлом мае Беллуччи призналась, что снова не одинока. Избранником актрисы стал французский актер — Леллуш («Маленькие секреты», «Право на „лево“», «Французский транзит»). До этого Моника 14 лет была в браке с Венсаном Касселем (51).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prekrasnaya-monika-belluchchi-na-premii-davida-di-donatello/
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