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В клиниках красоты отмечается бум парной пластики
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В клиниках красоты отмечается бум парной пластики 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Пластические хирурги сообщают о новом тренде, поклонники которого предпочитают парную пластику. Речь идёт о влюбленных или супругах, которые проводят одинаковые процедуры, чтобы походить друг на друга. Всё большее количество клиник красоты сталкиваются с так называемыми парными пациентами. Это влюблённые партнеры или супруги, которые являются к хирургам для проведения совместных пластических операций. Так один хирург из Университета Чикаго рассказал, что его часто посещают пары накануне свадьбы, после того, как их дети поступают в колледж, и в разные другие периоды отношений. Все они хотят так называемую парную пластику. Само по себе это понятие имеет две разных интерпретации. В большинстве случаев партнеры заказывают косметические процедуры вместе накануне каких-либо крупных событий в своей жизни, либо просто для того, чтобы испытать схожие ощущения. По словам экспертов, это становится невероятно распространённой традицией. Если влюбленные мыслят приблизительно одинаково, то у них имеются и одинаковые приоритеты. В некоторых случаях один партнёр вдохновляет другого на определённые изменения во внешности. Вторая интерпретация тренда чуть более романтична. Она заключается в том, что партнеры просто хотят быть похожими друг на друга внешне. Это своего рода экстремальная разновидность набравшего популярность несколько лет тому назад тренда одинаковых татуировок. Парная пластика затрагивает самые разные косметические хирургические процедуры. Чаще всего партнеры бывают одного возраста, так что у них оказываются и одинаковые запросы в плане омоложения. Большинство пар выбирают не слишком значительные неинвазивные процедуры вроде наполнителей, ботокса и липосакции. Иногда речь может идти о ринопластике, чтобы сделать похожими носы или о более значительных операциях по изменению контуров тела и лица. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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