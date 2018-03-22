Мужчины, которые выбрали успешных женщин сильно старше себя и не прогадали

Евгений Гор (гражданский муж Надежды Бабкиной, разница в возрасте 30 лет)

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 15 лет, и один из самых популярных вопросов, который певица слышит от журналистов — «а свадьба-то когда?». Но, как выяснилось, знаменитостей и так все устраивает: они боятся, что брак разрушит гармонию в их паре.

«Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей», — заявила певица в одном из интервью.

После того, как СМИ узнали о романе Примадонны с молодым юмористом на 27 лет младше, имя Максима Галкина стало нарицательным. Одиноким молодым девушкам стали говорить: «не родился еще твой Галкин», а женщинам, выбиравшим парней младше себя, приписывали «синдром Пугачевой» (что за болезнь такая, кстати, не уточняли).

Между тем, супруги вместе уже почти 17 лет, а в прошлом году в доказательство своей искренности и преданности друг другу даже обвенчались.

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова познакомилась со своим мужем и отцом дочери Варвары в соцсетях. По словам актрисы, это была любовь с первого взгляда, и несмотря на огромную разницу в возрасте, она увидела в нем уверенность, серьезность и сильное плечо, на которое всегда можно опереться. Кстати, не так давно супруги объявили о своем желании обвенчаться. «Синдром Пугачевой» в действии?

У Леры Кудрявцевой отличный вкус на мужчин. А вот у ее завистников с появлением в жизни телеведущей хоккеиста Игоря Макарова появилось множество поводов для колкостей. Злопыхатели до сих пор распространяют слухи о том, что спортсмен бросил жену и нашел молодую любовницу, но супруги уже не раз доказывали, что в их паре царит любовь и гармония.

Дмитрий стал пятым мужем любвеобильной Лолиты и одним из немногих, кто смог задержаться надолго справиться с пылким темпераментом звезды. Они в браке с 2011 года и, кажется, все еще счастливы. «Иногда думала — вернусь домой, а Дима собрал вещи. Слава богу, он спокойнее меня, мудрее, выдержаннее и быстро отходит. Прекрасно понимаю, что у меня такой характер, с которым всем очень тяжело. Даже мне», — рассказала Милявская в свежем интервью.