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Известный рэпер подал на развод
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Известный рэпер подал на развод 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американский рэпер и продюсер Logic нашел неожиданную причину для развода со своей привлекательной женой — он просто сообщил ей, что холостым чувствовал себя гораздо счастливее, чем женатым.
Близкие друзья пары заметили, что в конце 2017 года после премьеры нового хита исполнитель внезапно отдалился от Джессики Андреа. Его все реже замечали в компании жены, он почти перестал появляться дома.
В январе молодые люди появились на публике вместе в последний раз. Вернувшись после церемонии домой, Джессика обнаружила Logic’а, который уже давно ожидал ее для серьезного разговора. Мужчина сообщил девушке, что требует развода. Он добавил, что хочет снова стать свободным. По словам знакомых, Джессика была шокирована таким известием.
Девушка переехала жить к одному из родственников. Согласно брачному договору пары, она имеет право на компенсацию, но не получит машину и дом.
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