Стоит ли быть с тем, кто изменял в прошлых отношениях

Что толкает людей на измену — неумение справиться с проблемами в отношениях или свойство характера? Может ли это остаться единичным случаем или будет клеймом на всю жизнь? Найдется немало людей, которые скажут, что изменщиков не исправить, и они не заслуживают доверия. Есть также много историй, в которых измена стала следствием неудачного выбора партнера. А сюжет о том, как типичный полигамный мачо встречает настоящую любовь и превращается в идеал верности и нравственной чистоты — всеми любимая классика ромкомов. В случае, если тебе изменили, оставаться лояльной сложно. Но, когда речь об измене кому-то другому, все перестает быть таким однозначным. Иногда хорошие люди ошибаются. Порой к плохим поступкам нас подталкивает чье-то негативное отношение. Жизнь не делится на черное и белое, поэтому так сложно решить, стоит ли доверять тому, кто изменял в прошлых отношениях. Вот несколько вопросов, которые помогут принять решение, если узнала, что твой парень способен на измену.

Как ты об этом узнала?

Далеко не все согласны с тем, что стоит признаваться в измене, причем такого мнения придерживаются не только сами виновники адюльтера. Это подтверждает и опыт наших читательниц. Тем не менее, если бы мы могли выбирать, как узнавать такие новости, я предпочла бы услышать об измене из первых уст, а не от кого-то постороннего. Если человек решился на откровенность и сам рассказал, что был неверен в прошлых отношениях — это хороший знак. Он осознает свой поступок, и честность для него — не пустой звук. Случайно узнать, что твой парень изменял раньше, неприятно вдвойне. Такие ситуации заставляют задуматься, по какой причине он скрывал это. Не хотел тебя отпугнуть? Или не считает измену чем-то важным? В любом случае вам стоит поговорить об этом.

Он искренне сожалеет о своем поступке?

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — как он относится к своему поступку. Признает, что это была его собственная ошибка? Обвиняет партнера, пытаясь выглядеть лишь жертвой обстоятельств? Если человек способен признаться в том, что причинил вред своим бывшим, значит, он кое-что знает о конструктивных и деструктивных способах решения проблем в отношениях. Какой бы отвратительной не была прошлая девушка, это не может оправдать обман и измену. Хорошо, если и он с этим согласен.

Что он извлек из этого опыта?

Кроме секса с двумя девушками, разумеется. Ключ к пониманию того, стоит ли строить отношения с тем, у кого были проблемы с неверностью, — внимательно прислушаться к его выводам. Не стесняйся задавать вопросы. В бытовые детали вникать не обязательно, но понять, как он оценивает свой поступок необходимо. Не закрывайся от этого неприятного разговора, проговори все, что тебя волнует, прежде чем вы пойдете дальше.

Сможешь ли ты дальше ему доверять?

Не зацикливаться на прошлом, а попытаться начать сначала — смелое решение. Но, хотя я не против второго шанса, доверие — очень тонкая вещь, которую сложно контролировать. Честно подумай о том, как ты относишься к происходящему. Если он дал основание полагать, что вырос, и не повторит прежних ошибок, забыть об измене — не самый худший выбор. А если чувствуешь, что всегда будешь мучать себя вопросами, где он и с кем, не стоит начинать отношения. Наука, как и общественное мнение, не на стороне изменщиков. По данным исследования американских ученых, люди, которые были неверны бывшим партнерам, с большой долей вероятности предают и нынешнего. Сотрудники Денверского университета опросили около пяти сотен человек и выяснили, что чаще всего не стоит ждать супружеской верности от тех, кто способен на измену. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior. Тем не менее принимать во внимание прошлые ошибки партнера или нет — очень личное решение. Оно должно быть сделано не под впечатлением от статистики, а на основании собственных выводов, ведь здесь отсутствуют правильные и неправильные ответы. Нет ничего плохого в том, чтобы проявить понимание и принять факт, что каждый совершает ошибки. Но, если решишь прервать такие отношения для собственного спокойствия — кто тебя осудит.