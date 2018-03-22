На заметку: пользователи Reddit о своем самом запоминающемся «постельном» опыте

Интимные взаимоотношения — тропа, на которую лучше не ступать без подготовки, и чем основательнее она будет — тем лучше.

Конечно, обучающих материалов в сети полным-полно, но, согласитесь, не существует пока такого учебника, который превзошел бы по своей эффективности старый добрый совет.

Playboy решил собрать и перевести самые интересные комментарии пользователей портала Reddit, которые делились своим наиболее положительным сексуальным опытом.

«Мы занимались сексом всю ночь напролет до самого рассвета, а после устроили себе плотный завтрак с вафлями»

«Пьяные и возбужденные, мы решили покинуть вечеринку, проходившую на крыше какого-то лаунжа. Отправившись в отель напротив, мы взяли номер с самой удобной кроватью, совершенно не заботясь о цене. Мы занимались сексом всю ночь, опробовав каждый уголок в номере, включая подоконник с удивительным видом на город и вечеринку, с которой мы только что ушли»

«Рядом со мной проживала соседка старше меня (мне было около 24, ей за 30), и она знала, что я пытался переспать с ровесницей, чей дом находился через улицу. Однажды ночью эта соседка пришла ко мне домой и сказала: «Позволь мне показать, на что способна настоящая женщина». Она, несомненно, показала»

«Когда мы занимались этим в лесу, у реки»

«Я встретился с девушкой, с которой познакомился через «Тиндер», и мы занялись сексом еще до того, как пошли на свидание. Такое развитие событий сделало дальнейшее общение менее неловким, так что это было просто фантастическое свидание. Я думаю, именно так должны проходить все первые свидания»

«В канун Дня святого Патрика я пришел домой к родителям моей будущей девушки, тогда они уехали на целый день. Мы занимались сексом 12 раз, после чего были невероятно счастливы и измождены. Это было буйство гормонов и страсти, длившееся не один час. Не было ничего неловкого и странного, все было великолепно, мы целиком утонули в этом»

«Парень, с которым у меня отношения — бесподобен. Он испытывает огромное удовлетворение о того, что доставляет мне удовольствие, и это подталкивает меня стараться для него еще больше. Это удивительный цикл»

«Секс с бывшей. Было неплохо, когда мы были вместе, но после расставания мы договорились о «сексе по дружбе» и все стало нереально круто. Никаких отношений и эмоций, только секс. В действительности, мы до сих пор занимаемся сексом, прошло уже 2 месяца с момента расставания. С каждым разом становится только лучше»

«Правило Джинджер — будьте эгоистами по очереди. Моя девушка, Джинджер, научила меня, что лучший секс не тот, когда вы даете и получаете, делаете желания партнера приоритетными и тому подобная фигня. Лучший секс — это когда вы эгоистично используете тело своего партнера для своего собственного сексуального удовлетворения. Ведь вы лучше знаете, что вам доставляет настоящее удовольствие, в отличие от вашего партнера. Будьте эгоистичными и жадными во время секса. Используйте своего партнера во время секса, но будьте уверены, что вы чередуетесь в своем эгоизме. Покажите все, на что вы способны. Секс с Джинджер был превосходным»

«Когда четыре доминирующих женщины сначала связали, а потом овладели мной. Не самое дикое, что со мной происходило, но было очень весело», — Crackhappy.

«Мы занимались сексом в самом центре Бруклинского моста. Была суббота, около четырех утра, с нами были несколько друзей, которых мы попросили постоять на страже. В действительности, они наблюдали больше за нами. Хорошие были времена»

«Это был 1984 год, мне было 16. Моей маме пришла в голову идея пригласить подругу — красотку лет 20, чтобы та присмотрела за мной и домом, не дав мне закатить вечеринку или еще чего. До сих пор не понимаю, то ли она серьезно думала, что это будет хорошей идеей, то ли хотела преподнести мне подарок»