Как получить максимум удовольствия от анального секса

Анальный секс требует особого подхода. В отличие от генитального, он не может быть реализован на одних инстинктах — это искусство, требующее и навыков, и внимания, и таланта.

Недаром практически все существующие секс-тренинги и курсы изучают анальный секс как отдельную тему. Тренинги посвящены тому, как сделать свой первый анальный опыт безболезненным (хотя некоторым девушкам особое удовольствие доставляет именно небольшая боль, как будто напоминающая о дефлорации — и есть специальные техники, позволяющие сохранить ее именно на нужном, приятном уровне). Кроме того, на тренингах рассказывают о том, какие позы, техники и гаджеты могут использоваться для подготовки и в процессе, какие гигиенические нормы следует соблюдать… Пересказывать содержание этих курсов и отнимать хлеб у секс-коучей мы сейчас не будем: это не наша задача. Об удовольствии мужчин тоже не станем рассуждать — это другая тема. Нам сейчас надо понять, ради чего женщине следует соглашаться на анальный секс и будет ли «жертва» оправданной.

Анус настроен природой на выход, а не на ввод. Функция прямой кишки — выведение продуктов обмена из организма. Как только вы предпринимаете попытку идти «против течения» и вводите инородный предмет (член, палец, секс-игрушку, да хоть бы даже клизму или лечебную свечку), то сфинктер сжимается.

Попытка продолжить движение и преодолеть это сжатие вызывает еще больший спазм, трение усиливается — отсюда и боль. Причем если действовать настойчиво и напористо, вы попадете в замкнутый круг боли: чем настойчивее попытка внедрения, тем сильнее сопротивление и тем сильнее болевые ощущения. В этой борьбе возможны даже травмы и трещины ануса, о которых так любят напоминать противники «содомских удовольствий». Если женщина не настроена на анальный секс морально и физически, то пробовать совершенно безнадежно. Здесь главное — уметь расслабляться. В первую очередь, конечно, психологически: настроиться на секс, ждать от него удовольствия, а от своего мужчины — терпения и ласки. Физически подготовиться помогут лубриканты для анального секса (они, как правило, более густые, а потому минимизируют фактор трения, из-за которого и возникают болевые ощущения), а также специальные секс-игрушки: анальные цепочки с нарастающим диаметром бус. Расслабить сфинктер можно с помощью вибратора, который не надо вводить внутрь: им следует стимулировать область ануса снаружи. Можно и в порядке прелюдии перед обычным сексом. Такие игры позволят девушке понять, что прикосновения к анусу и даже его стимуляция могут быть очень приятными.

Слизистая оболочка ануса насыщена чувствительными рецепторами, очень схожими с «колбочками Краузе», которых полно на клиторе и в преддверии влагалища у женщины, а также на головке полового члена у мужчины. Поэтому стимуляция ануса вызывает такое же быстрое и сильное половое возбуждение, как и стимуляция этих всем известных эрогенных зон.

Внутриутробно и вагина, и анус развиваются из одного и того же протообразования, поэтому строение стенки, слизистая оболочка, рецепторы почти идентичны. Так что предостерегающие истории о том, будто в прямой кишке нет рецепторов, отвечающих за оргазм, по меньшей мере недостоверны. Концентрация рецепторов в анусе в 1,5 раза выше, чем во влагалище. Обхват члена сфинктером в два раза сильнее вагинального — в результате поток биоэлектрических импульсов из заднего прохода в мозг попадает быстрее. Из чего следует, что оргазм при анальном сексе достигается женщиной быстрее и действует на нее ярче вагинального. При анальном проникновении член начинает задевать заднюю стенку влагалища. А значит, стимулирует зону К, к которой трудно подобраться при обычном вагинальном сексе. Но это еще не все! Примерно там же расположена зона «P» (POSTERIOR — «задний») — это сгусток нервных окончаний, которые отвечают за оргазм при анальном сексе. У многих женщин зона P более развита, чем точка G. При этом форма вагины может быть такой, что при обычном половом акте точка P не стимулируется совсем: классические фрикции мужчины нацелены вглубь влагалища, а не вбок. Стимуляция зоны P у женщины происходит только при анальном сексе. Как ни парадоксально, но свой первый вагинальный оргазм многие женщины получают именно при анальном сексе.

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