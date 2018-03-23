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Ученые: качество секса зависит от уборки квартиры
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Ученые: качество секса зависит от уборки квартиры 

Свободная пресса 2 часа назад
На сексуальное удовлетворение влияет уборка в доме. Такой вывод в результате проведенных исследований сделали психологи из США. Специалисты пытались выяснить важнейшие факторы, которые положительно сказываются на интимных отношениях в браке. Испытуемыми стали семейные пары, прожившие вместе 27 и более лет. Средний возраст участвовавших в эксперименте супругов составил 55 лет.
Проанализировав семейный уклад и показатели качественного секса между испытуемыми, ученые пришли к выводу, что важную роль в поддержании интимных отношений играет уборка квартиры. При этом главное условие успеха заключается в совместном наведении порядка. Если обязанности по работам в доме грамотно распределены между мужем и женой, то сексуальные отношения с большей вероятностью стремятся к идеалу, сообщает Vistanews.
Прямую связь между уборкой и интимной жизнью психологи объясняют моральным состоянием женщин. По озвученным данным, 57% американок работают 8 часов в день и в одночку выполняют дополнительные обязанности по дому. Сил на полноценную сексуальную жизнь у таких женщин, как правило, не остается.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, сколько надо заниматься сексом для полного счастья. Эксперты высчитали конкретные показатели, на которые желательно ориентироваться, чтобы не испытывать проблем в интимной жизни. Итак, партнерам от 18 до 29 лет надо заниматься сексом 112 раз в год, от 30 до 39 лет — 86 раз, а тем, кому за 40 — 69 раз
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